MFF-tränaren efter fjärde raka förlusten: ”Besviken”

Malmö FF föll hemma mot Västerås SK.

Det blev Skånelagets fjärde raka förlust.

– Riktigt, riktigt besviken, säger tränaren Miguel Angel Ramirez i TV4.

Under söndagen tog Malmö FF emot Västerås SK hemma på Eleda stadion. Det var ett pressat MFF som klev ut då de hade tre förluster i ryggen inför matchen.

Det blev inte bättre när slutresultatet skrevs till 3–2 för VSK. Senaste gången MFF förlorade fyra raka matcher var säsongen 2008 och vid slutsignal dånade buropen på läktarna efter söndagens bottennapp.

– Riktigt, riktigt besviken, säger MFF-tränaren Miguel Angel Ramirez i TV4:s sändning efter matchen.

Samtidigt som MFF tog noll poäng var Ramirez nöjd med delar av spelet.

– De straffar oss i de viktiga situationerna. Jag tycker att vi gjorde väldigt många bra saker för att få tre poäng, eller åtminstone en poäng. Men vi kanske är i den situationen nu där allt går emot, och det tror jag inte kommer att vara för evigt.

Malmö FF ligger på en 12:e plats i allsvenskan.