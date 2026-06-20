Så startar Sverige mot Nederländerna
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Sverige möter Nederländerna i VM-gruppspelet.
Inga förändringar i den svenska startelvan.
Så startar lagen.
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Sverige spelar sin andra gruppspelsmatch i sommarens VM-turnering på midsommardagen. Nederländerna står för motståndet i vad som kan beskrivas som en tidig gruppfinal.
Inför matchen ryktades det om att Nederländernas Barcelona-stjärna Frankie De Jong skulle missa matchen mot Sverige. Så blev inte fallet, utan 29-åringen ingår i den startelva som Ronald Koeman presenterade.
För svensk del gör Graham Potter inga förändringar jämfört med matchen mot Tunisien. Viktor Gyökeres och Alexander Isak startar tillsammans på topp, igen.
Så startar Sverige
Målvakt: Kristoffer Nordfeldt
Försvarare: Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf
Mittfältare: Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson
Anfallare: Vikor Gyökeres, Alexander Isak
Så startar Nederländerna
Målvakt: Verbruggen
Försvarare: Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven
Mittfältare: Gravenberch, De Jong, Reijnders
Anfallare: Brobbery, Malen, Gakpo
Avspark i Houston är klockan 19:00 svensk tid.
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