Så startar Sverige mot Nederländerna

Sverige möter Nederländerna i VM-gruppspelet.

Inga förändringar i den svenska startelvan.

Så startar lagen.

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Sverige spelar sin andra gruppspelsmatch i sommarens VM-turnering på midsommardagen. Nederländerna står för motståndet i vad som kan beskrivas som en tidig gruppfinal.



Inför matchen ryktades det om att Nederländernas Barcelona-stjärna Frankie De Jong skulle missa matchen mot Sverige. Så blev inte fallet, utan 29-åringen ingår i den startelva som Ronald Koeman presenterade.



För svensk del gör Graham Potter inga förändringar jämfört med matchen mot Tunisien. Viktor Gyökeres och Alexander Isak startar tillsammans på topp, igen.

Så startar Sverige

Målvakt: Kristoffer Nordfeldt



Försvarare: Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf

Mittfältare: Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson

Anfallare: Vikor Gyökeres, Alexander Isak

Så startar Nederländerna

Målvakt: Verbruggen

Försvarare: Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven

Mittfältare: Gravenberch, De Jong, Reijnders

Anfallare: Brobbery, Malen, Gakpo





Avspark i Houston är klockan 19:00 svensk tid.



