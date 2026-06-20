Potter förklarar elvan: ”Kontinuitet känns bäst”

Graham Potter gör inga förändringar i startelvan inför Nederländerna.

Samma elva spelare som mot Tunisien får förtroendet.

– De som avslutar matchen kan ha en stark påverkan, säger Potter på SvFF:s hemsida.

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Graham Potter gjorde inga förändringar i den startelva som ska representera Sverige i matchen mot Nederländerna. På SvFF:s hemsida förklarar förbundskaptenen sitt val.



– Det blir samma elva som senast. Vi spelade en bra match mot Tunisien och kontinuitet känns som det bästa att börja med. Med det sagt har vi en stor konkurrens om startplatserna och de som kommer in och avslutar matchen kan ha en stark påverkan, säger Potter.

Så startar Sverige

Kristoffer Nordfeldt – Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson – Yasin Ayari, Jesper Karlström, Benjamin Nygren – Viktor Gyökeres, Alexander Isak.