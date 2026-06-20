Nordfeldt om hysterin: ”Känns som att VM börjat på riktigt”

De svenska fansen går man ur huse både dag- och nattetid.

Landslagsspelarna har tagit del av bilder från matchsamlingar.

– Det verkar ha varit bra drag, säger Nordfeldt enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

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Sverige premiärspelade och vann mot Tunisien med 5–1 i måndags. Och trots att matchen spelades klockan 04:00 svensk tid var de svenska fansen vakna. Landslagsspelarna har tagit del av flera bilder från Sverige där matchen följdes via storbildsskärmar.



– Vi har sett lite bilder från Stockholm. Det verkar ha varit ett bra drag. Det känns som att VM börjat på riktigt, säger Kristoffer Nordfeldt enligt Fotbollskanalen.



Mittbacken Gustaf Lagerbielke fyller i, och minns själv tillbaka hur det är att följa Sverige under ett mästerskap.



– Det fantastiskt att ge den glädjen till folket. Jag har känt så själv när jag sett landslaget spela eller vid stora idrrotsevenemang, säger 26-åringen.



– Man är stolt svensk och att få ge det till alla där hemma är en otrolig ära. Förhoppningsvis får vi göra det fler gånger i sommar, tillägger Lagerbielke.



Inför kvällens match mot Nederländerna väntas en ordentlig folkfest i det avlånga landet Sverige. Nordfeldt menar att laget motiveras av att kunna ge det svenska folket en härlig sommar.



– Det är väl egentligen därför vi är här. Vi lyckades ta oss hit och på något sätt ge oss själva men även hela svensk folket en fin fotbollssommar, säger den svenske målvakten.



Matchen mot Nedeländerna spelas på NRG Stadium i Houston. Avspark är klockan 19:00 svensk tid, men klockan 12:00 lokal tid.



