Mikkel Rygaard stängs av ytterligare

Mikkel Rygaard visades ut i derbyt mot IFK Göteborg.

Nu står det klart att dansken stängs av i en match ytterligare.

Detta rapporterar Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

BK Häckens danske stjärna Mikkel Rygaard missade helgens match mot Hammarby då han var avstängd.

Dansken var avstängd efter att ha blivit utvisad i derbyt mot IFK Göteborg, efter ett ha satt dit en fot i skrevet på Max Fenger.

– Jag försöker bara sno bollen och ser att Fenger är ganska nära. Jag försöker dra in min fot igen men domaren tycker att jag kommer in med för hög fart och rakt ben. Jag tycker det är ett lite tufft beslut, kanske ett gult kort hade varit ”fair”, sa han om utvisningen.

Nu står det klart att dansken stängs av en match ytterligare.

Fotbollskanalen rapporterar nu att Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd bestluat att stänga av Rygaard i en match till.

Dansken missar således även helgens match mot IFK Norrköping.

Häcken har möjlighet att överklaga beslutet till Riksidrottsnämnden.