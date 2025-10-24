Mjällbys sensationella guld genererade 4 000 artiklar utomlands

Mjällby AIF:s första SM-guld är inte bara omskrivet i Sverige.

Enligt Newsmachine har laget från Listerlandets bedrift genererat 4000 artiklar – i 87 olika länder.

Foto: Bildbyrån/Alamy

I den 26:e allsvenska omgången säkrade Mjällby AIF sitt första SM-guld i historien – då man besegrade IFK Göteborg med 2-0 på Gamla Ullevi.

Att Blekinge-klubben är vitt omskriven innanför Sveriges gränser har nog inte undgått någon. Att laget från Listerlandet har blivit internationellt uppmärksammat likaså, men inte till vilken grad.

Enligt NewsMachine, ett oberoende omvärldsbevakningsföretag, har Mjällbys guld genererat 4000 artiklar i 87 länder sedan den första mars i år.

Ser man till var Mjällby har skrivits om, och i vilken utsträckning, har den danska pressen skrivit 569 artiklar – vilket är flest av alla. Efter Danmark kommer Frankrike och sedan Tyskland.

Illustration: NewsMachine

– Berättelsen om laget som för tio år sedan höll på att halka ned i division 4 men som reste sig och trots betydligt sämre finansiering och publikunderlag ändå slog alla mäktiga konkurrenter, är en modern askungehistoria som mycket väl kan bli underlag till en film framöver. Rent mediemässigt så genererar exempelvis Stockholmslagen mycket mediegenomslag genom att de genererar nyheter i form av derbyn, supporterbråk, spektakulära spelarövergångar och annat. Men ser vi till sista delen av säsongen så tar framgångarna på fotbollsplanen ändå ut sin rätt. Och vid säsongsupptakten nästa år lär Mjällby finnas i mediernas fokus redan från start, säger Gunnar Wiman, analytiker på NewsMachine.