”Nej, han ingår inte i Bajens planer”

I går kväll kom det uppgifter från engelsk media om att Hammarby visar intresse för Ian Burchnall.

Men enligt FotbollDirekts uppgifter så är inte den förre Östersunds-tränaren ett alternativ.

Hammarby ska ersätta Kim Hellberg och flera namn uppges vara aktuella.

I går kom ännu ett uppgift när BBC rapporterade om att Ian Burchnall är aktuell.

Men enligt FotbollDirekts källor ingår inte engelsmannen i Bajens planer – den förre ÖFK-tränaren är helt enkelt inte aktuell att ersätta Hellberg.

Burchnall, 42, har däremot inte varit chefstränare på flera år och närmast varit assisterande tränare för dels Anderlecht och Wolverhampton – men även för Jamaicas landslag.

FotbollDirekt avslöjade för en vecka sedan att Hammarby haft ett första möte med Västerås SK:s Kalle Karlsson. Därefter har Sportbladet haft uppgifter om att parterna har träffats en andra gång.