Uppgifter: Ian Burchnall aktuell för Hammarby

Kim Hellberg har lämnat Hammarby.

Nu kan Bajen plocka in engelsmannen Ian Burchnall som tränare.

Det rapporterar BBC.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen stod det klart att Hammarbys tränare Kim Hellberg lämnar för Championship-klubben Middlesbrough.

Tidigare har FotbollDirekt avslöjat att Bajen har träffat VSK-tränaren Kalle Karlsson där samtal om att ersätta Hellberg pågått.

Nu rapporterar BBC att Ian Burchnall är huvudkandidaten att ersätta Hellberg. Burchnall har tidigare varit tränare i Östersunds FK, Notts County och Forest Green Rovers.

Bajen slutade på en andraplats i allsvenskan.