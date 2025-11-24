Uppgifter: Ian Burchnall aktuell för Hammarby
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Kim Hellberg har lämnat Hammarby.
Nu kan Bajen plocka in engelsmannen Ian Burchnall som tränare.
Det rapporterar BBC.
Under måndagen stod det klart att Hammarbys tränare Kim Hellberg lämnar för Championship-klubben Middlesbrough.
Tidigare har FotbollDirekt avslöjat att Bajen har träffat VSK-tränaren Kalle Karlsson där samtal om att ersätta Hellberg pågått.
Nu rapporterar BBC att Ian Burchnall är huvudkandidaten att ersätta Hellberg. Burchnall har tidigare varit tränare i Östersunds FK, Notts County och Forest Green Rovers.
Bajen slutade på en andraplats i allsvenskan.
Den här artikeln handlar om: