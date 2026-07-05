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Foto: Bildbyrån

Nissen tillbaka för AIK – Flataker saknas

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Jakob Bergelv
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Fredrik Nissen är tillbaka efter en tids skadefrånvaro.
Samtidigt saknas flera etablerade spelare för AIK.
Se truppen här!

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg vantar för AIK i den allsvenska omstarten. Sedan tidigare har Zadok Yohanna och Bersant Celina lämnat klubben. Kristoffer Nordfeldt saknas också efter VM-äventyret med Sverige.

Inte heller Erik Flataker finns med i trupp. Norrmannen har ryktats vara klar för nederländska Go Ahead Eagles och mycket talar för att han gjort sin sista match för AIK.

Ett glädjeämne är att mittbacken Fredrik Nissen är tillbaka efter en längre tids skadefrånvaro. Det får ses som ett nödvändigt tillskott för AIK med tanke på att Ibrahim Cissé allt jämnt är indisponibel.

Den evigt skadedrabbade mittfältaren Martin Ellingsen har börjat delta mer och mer i träningen för AIK. Norrmannen är dock inte redo för matchtruppen än.

Yannick Geiger, Sixten Gustafsson, Charlie Pavey och Stanley Wilson är också på skadelistan och därmed inte uttagna. Dino Besirovic och Mads Thychosen är avstängda.

    Hela AIK:s trupp mot IFK Göteborg

    Eskil Edh
    Sotirios Papagiannopoulos
    Lukas Bergquist
    Amel Mujanic
    Johan Hove
    Victor Andersson
    Fredrik Nissen
    Abdihakim Ali
    Adrian Helm
    Linus Järeteg
    Kevin Filling
    Kalle Joelsson (mv)
    Áron Csongvai
    Ahmad Faqa
    Norton de Carvalho (mv)
    Mohammed Shilla
    Nikolaj Staykov
    Taha Ayari
    Axel Kouame

    Matchen har avspark kockan 14:00.

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