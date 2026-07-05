Nissen tillbaka för AIK – Flataker saknas
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Fredrik Nissen är tillbaka efter en tids skadefrånvaro.
Samtidigt saknas flera etablerade spelare för AIK.
Se truppen här!
IFK Göteborg vantar för AIK i den allsvenska omstarten. Sedan tidigare har Zadok Yohanna och Bersant Celina lämnat klubben. Kristoffer Nordfeldt saknas också efter VM-äventyret med Sverige.
Inte heller Erik Flataker finns med i trupp. Norrmannen har ryktats vara klar för nederländska Go Ahead Eagles och mycket talar för att han gjort sin sista match för AIK.
Ett glädjeämne är att mittbacken Fredrik Nissen är tillbaka efter en längre tids skadefrånvaro. Det får ses som ett nödvändigt tillskott för AIK med tanke på att Ibrahim Cissé allt jämnt är indisponibel.
Den evigt skadedrabbade mittfältaren Martin Ellingsen har börjat delta mer och mer i träningen för AIK. Norrmannen är dock inte redo för matchtruppen än.
Yannick Geiger, Sixten Gustafsson, Charlie Pavey och Stanley Wilson är också på skadelistan och därmed inte uttagna. Dino Besirovic och Mads Thychosen är avstängda.
Hela AIK:s trupp mot IFK Göteborg
Eskil Edh
Sotirios Papagiannopoulos
Lukas Bergquist
Amel Mujanic
Johan Hove
Victor Andersson
Fredrik Nissen
Abdihakim Ali
Adrian Helm
Linus Järeteg
Kevin Filling
Kalle Joelsson (mv)
Áron Csongvai
Ahmad Faqa
Norton de Carvalho (mv)
Mohammed Shilla
Nikolaj Staykov
Taha Ayari
Axel Kouame
Matchen har avspark kockan 14:00.
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