Norrköpings smäll – backar med nästan 25 miljoner kronor

Nedflyttning till superettan.

Nu kommer nästa smäll för IFK Norrköping.

Klubben backar med nästan 25 miljoner kronor, detta meddelades på dagens medlemsmöte enligt NT.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping har inte haft något roligt år.

I helgen stod det klart, efter skandalscener i returmötet med Örgryte IS, att klubben åker ur allsvenskan.

Nu bara nästan två dagar senare kommer nästa tunga smäll, nämligen att klubben väntas backa med 24,8 miljoner kronor. Denna prognos meddelades av ordförande Martin Gylix under dagens medlemsmöte.

– Vi har gjort ett transfernetto som har gett oss 24 miljoner i intäkter. Och det är 24 miljoner bättre än vi hade budgeterat, säger Gyllix enligt Norrköpings Tidningar.

Detta är samtidigt ett steg i rätt riktning för klubben, som ifjol gick back med 43,8 miljoner kronor.