Hull bekräftar: Elliot Stroud ”väldigt nära”

Elliot Stroud är väldigt nära en flytt till Hull City.

Det bekräftar Premier League-klubbens ägare.

– Vi är väldigt, väldigt nära, säger Acun Ilicali.

Elliot Stroud. Foto: Bildbyrån

Det har varit en av fotbolls-Sveriges sämst bevarade hemligheter under den senaste tiden. Mjällbys succéspelare Elliot Stroud är på väg till Premier League och nyuppflyttade Hull City, efter att transfern till italienska Genoa uppges ha fallit igenom.

Nu bekräftar PL-klubbens ägare Acun Ilicali att den 24-åriga VM-spelaren är nära en övergång till Hull.

– Vi kommer att ta in 12 till 13 spelare, säger han till Hull Daily Mail och fortsätter med att bekräfta att både Stroud och ecuadorianen Óscar Zambrano är nära.

– De (Stroud och Zambrano) är väldigt nära. Jag kan inte säga något till 100 procents säkerhet, men vi är väldigt, väldigt nära.

Elliot Stroud sitter på ett kontrakt med Mjällby som går ut till årsskiftet. Sommarens transferfönster är alltså den sista möjligheten för den regerande svenska mästaren att få betalt för 24-åringen. Enligt tidigare uppgifter ligger prislappen på omkring 25 miljoner kronor.