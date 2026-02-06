Nytt partneravtal mellan Sef och Unibet: ”Det är glädjande”

Ett nytt partneravtal är på plats mellan Svensk elitfotboll och Unibet.

Detta avtal uppges vara värt 55 miljoner per år för våra klubbar enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Turerna kring Svensk elitfotboll och Unibet har varit många under hösten och vintern.

I mitten av december rapporterade FotbollDirekt om att Sef var på väg att tappa spelbolaget som storsponsor, men nu denna fredag så meddelar Sef att parterna nått en överenskommelse.

”Svensk Elitfotboll (SEF) och Unibet har enats om ett nytt partneravtal. Det innebär att Unibet, som sedan 2020 varit huvudsponsor för Allsvenskan och Superettan, fortsätter som huvudsponsor under 2026 med option på ytterligare ett år. När ett nytt spelavtal nu är undertecknat fortsätter det framgångsrika samarbetet för att lyfta klubbarnas utvecklingsarbete och frågorna kring spelansvar och utbildningsinsatser”, skriver Sef via sin hemsida.

– Svensk Elitfotboll och Unibet har framgångsrikt samarbetat sen 2020 och under den tiden har Allsvenskan och Superettan växt till nya nivåer sett till publiktillströmning och attraktionskraft. Unibet har varit en viktig aktör i denna starka utveckling och därför är det glädjande att nu kunna kommunicera ett nytt avtal, säger Henrik Berggren, generalsekreterare Svensk Elitfotboll.

– Unibet har alltid älskat svensk fotboll och vi är stolta över vad vi har åstadkommit tillsammans med SEF, inte minst i fråga om ansvarsfullt spelande och talangutveckling, under de senaste sex åren. Med det nya avtalet vill vi fortsätta vara en ambitiös och ansvarsfull samarbetspartner som bidrar till utvecklingen av svensk fotboll, säger Philip Lagström, General Manager Sverige på FDJ UNITED via Sefs hemsida.

Värdet på det nya avtalet uppges, enligt Fotbollskanalen, var 55 miljoner kronor för våra klubbar per år.

En bra bit under de 160 miljoner kronor som avtalet var värt under 2025 enligt FotbollDirekts uppgifter.