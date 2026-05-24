ÖIS kräftgång fortsätter: ”Vi kan inte lägga oss ner och dö”

Man har inte vunnit sedan omgång två.

Trots det ger inte spelarna i Örgryte IS upp.

– Vi måste gasa, det finns inget annat, säger Tobias Sana till GP.

Foto: Bildbyrån

Den 11 april gästade Örgryte IS de regerande mästarna Mjällby AIF, och vann med 2-0 i den andra omgången av allsvenskan.

Sedan dess har nykomlingen från Göteborg förlorat sex matcher och spelat lika mot Degerfors IF.

Så sent som i går, lördag, hade man rest till Halland för att gästa Halmstads BK på Örjans Vall. Där tog HBK sin första seger för året och puttade ner Öis till jumboplatsen i tabellen. Däremot går det inte att kasta in handduken, förklarar Tobias Sana.

– Vi måste bara tugga vidare. Inte älta för mycket. Börjar vi älta och får hjärnspöken så kan det bli problem, säger veteranen till GP och fortsätter:

– Jag är inte orolig. Jag tror på den här gruppen stenhårt och vi ska inte vika ner oss nu. Speciellt vi som är ledare i gruppen måste kliva fram ännu mer.

Hur ska då Örgryte IS komma på fötter och börja ta poäng?

– En bättre prestation hade varit bra, men en seger hade varit fantastiskt. Vi måste gasa, det finns inget annat. Vi kan inte lägga oss ner och dö. Det är mycket kvar att spela, avslutar Sana.





