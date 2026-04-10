Öis kritisk till Polisens nya strategi: ”Förundrande”

Örgryte IS reagerar på hur Polisen har hanterat allsvenska läktare och supportrar.

Klubben menar att myndigheten inte behandlat alla rättvist.

”En grundläggande rättsprincip i en rättsstat är likhet inför lagen”, skriver Öis på sin hemsida.

Polisens närvaro på fotbollsmatcher i Göteborg har väckt reaktioner. Tidigare gick IFK Göteborg ut med en uppmaning till myndigheten om ökad transparens.

Nu ger stadsrivalen Örgryte IS styrelse sin syn på Polisens förändrade arbetssätt.

”ÖIS Fotboll har de senaste åren haft en stark tillväxt på publiksidan och ett gott samarbete, i god dialog med polismyndigheten och framför allt med de supporterpoliser som bevakat våra matcher. Trots publiktillväxten har ordningsstörningarna på ÖIS matcher minskat. Den för hela fotbollen gemensamma Exkluderingsstrategin, vars syfte är att utesluta de som inte ska vara på arenan och på det viset förbättra säkerheten och öka tryggheten för publiken, har fungerat väl i idrotts-Sverige i stort, för hela den svenska elitfotbollen och för ÖIS”, skriver styrelsen på sin hemsida.

Öis ställer sig kritiskt till hur Polisen har agerat under våren 2026.

”Under våren har Polismyndigheten i Väst anammat en egen tolkning av hur idrottsevenemang skall hanteras. Vi inser att Polisen önskar att de skall kunna verka i alla delar av samhället och är väl medvetna om regleringsbrevet från regeringen, där organiserad brottslighets inflytande på idrotten i stort belyses, och i dessa frågor är vi naturligtvis öppna för samtal med Polismyndigheten.”

”Det är dock förundrande att Polismyndigheten i Väst, utan större dialog, inför ett eget synsätt på hur idrottsevenemang skall bevakas, där ÖIS och övriga Alliansklubbar hanteras på ett eget vis. En grundläggande rättsprincip i en rättsstat är likhet inför lagen. Vi har f.n. svårt att se att så är fallet. Under våren har det istället varit mindre dialog, mer godtycklighet och de supporterpoliser vi haft långvariga relationer med är inte lika närvarande som förut.”

Klubben önskar en god dialog med Polisen i framtiden och där Exkluderingsstrategin är grunden.

Öis inledde den allsvenska säsongen med ett kryss hemma mot Malmö FF. Härnäst ställs de mot regerande mästarna Mjällby.