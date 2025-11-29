ÖIS-stjärnan om avbrotten: ”Blås bara av skiten”

NORRKÖPING. Örgryte IS ska spela allsvenskt 2026.

Då tror Noah Christoffersson att hans lag kommer att vara med och konkurrera.

– Vi är starka som enhet, även om vi har det individuella också, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den andra kvalmatchen mellan IFK Norrköping och Örgryte IS var en speciell sådan då den tog drygt fyra timmar istället för två på grund av de omfattande avbrotten. När domare Fredrik Klitte väl blåste för full tid fick spelarna i ÖIS fira, efter mycket om och men.

– Det var en helt sjuk känsla. Man hade såklart velat göra det lite tidigare men det är sinnessjukt, man kan inte beskriva det, säger ÖIS-anfallaren Noah Christoffersson till FotbollDirekt.

Hinner man tänka någonting på vad som händer när man är mitt i ett sådant ögonblick?

– Jag vet inte, det är ett virrvarr av känslor. Det är helt sjukt.

Med de tre omfattande avbrotten var spelarna i båda lagen tvungna att anpassa sig till den långa vilan. Då menar Christoffersson att hans lag var förberedda på det, till viss del.

– Vi pratade om att vi visste att det skulle hända och att vi skulle gå ut och köra precis som vi gjorde i förra matchen och i början av matchen. Man var lite beredd på det, kanske inte så här många gånger men det var bara att snacka positivt i omklädningsrummet.

”Vi är bra tillsammans och det ska vi se till att vara nästa år också”

Vad tänkte ni under det sista, och längsta, avbrottet?

– Jag själv kände bara “blås av skiten”. Vi hade ett långt avbrott sedan spelade vi i 30 sekunder och sedan gör de det igen. Då kände man bara vafan… Varför tömde de inte bara läktaren innan eller någonting? Det var drygt att bara sitta där inne och vänta på vad de skulle säga. Det var mest segt och tråkigt då man bara ville vara hemma i Göteborg.

Hur ska det bli att spela allsvensk fotboll?

– Det ska bli väldigt spännande och väldigt kul. Att få spela de stora matcherna på de stora arenorna med sådan här publik varje helg. Det ska bli väldigt kul.



Vad talar för att ni är med och konkurrerar och gör det bra nästa år?

– Det är att vi är starka som enhet och som lag tycker jag. Det är inte bara det individuella även om vi har det också. Vi är bra tillsammans och det ska vi se till att vara nästa år också, avslutar ÖIS-stjärnan.