Okkels om målformen i Djurgården: ”En bra start”

Han har spelat fem matcher för Djurgården – och gjort tre mål.

Nu berättar Jeppe Okkels om starten i Blåränderna.

– Det är något jag har kommit till Djurgården för att göra, att hjälpa till med målskyttet, säger han till Expressen.

Det var i augusti som den förre Elfsborgs-spelaren Jeppe Okkels värvades till Djurgården från Preston North End.

Sedan dess har dansken imponerat stort och gjort hela tre mål på fem matcher i ett lag som inte har förlorat sedan han anslöt.

Nu berättar 26-åringen om hur skönt det är att ha inlett på det vis han har i Djurgården.

– Det är skönt. Det är något jag har kommit till Djurgården för att göra, att hjälpa till med målskyttet. Så det känns som en bra start. Nu får jag bara se till att det fortsätter, säger han till Expressen.

Vidare berättar yttern om anpassningen till sin nya klubb, och att han kände ett par spelare i laget innan han kom dit.

– Det är nog det som har gjort att jag kunnat spela direkt. Annars hade jag nog inte stått här nu och gjort tre mål i alla fall. Sedan är det klart att jag ville spela mer när jag var i Preston. Men det är en annan femma. Jag fick träna på bra där i alla fall.

Slutligen väljer Okkels att hylla en spelare som snart är ett minne blott i Dif – i form av Tokmac Nguen.

– Det är en otroligt duktig spelare. Så det får vara upp till Jani och tränarteamet, hur de resonerar. Vi är lite olika spelartyper också, tänker jag. Det gäller för oss att göra det så bra som möjligt när vi får spela, och sedan är det upp till tränarna att välja den spelartyp som passar bäst i just den matchen, avslutar dansken.

