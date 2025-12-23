Örgrytes målsättning 2026: ”Utmana även i en allsvensk kontext”

JULINTERVJUN. 16 års väntan är över – Örgryte IS är tillbaka i allsvenskan från nästa år.

Inför återkomsten så pågår förberedelserna för fullt.

– Vi är mitt uppe i planeringen som intensifierades efter kvalet och det är både spännande och inspirerande, säger Pontus Farnerud till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Året 2025 närmar sig sitt slut och våra allsvenska klubbar har gått på ledighet.

Parallellt pågår dock arbetet för fullt bakom kulisserna för våra allsvenska klubbar och därför har FotbollDirekt låtit samtliga sportchefer i våra allsvenska klubbar se tillbaka på året som gått, samt blicka framåt på vad som komma skall.

För Örgryte IS och sportchef Pontus Farnerud har det varit ett fint år och nästa år är man tillbaka i allsvenskan för första gången på 16 år.

– Vi har haft en fin utveckling sedan 2024 och den miljön, våra prestationer, våra resultat och det intresset som byggts upp runt Öis som kröntes med allsvenskt avancemang efter två bra matcher, säger han till FotbollDirekt.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Vi är mitt uppe i planeringen som intensifierades efter kvalet och det är både spännande och inspirerande.

Vad är målsättningen inför 2026?

– Vi vill fortsätta att utvecklas både som klubb och lag. Vår förhoppning är att fortsätta bygga vidare och utmana även i en allsvensk kontext.

Vad är bästa minnet från 2025?

– Första kvalmatchen mot IFK Norrköping på Gamla Ullevi och slutsignalen med firandet efter matchen i Norrköping.

Örgryte IS slutade på tredjeplats i superettan den gångna säsongen och säkrade allsvenskt avancemang genom att besegra IFK Norrköping i kvalet.