Osäkert kring AIK-kuggen inför toppmötet

Det stundar ett toppmöte mellan AIK och Mjällby.

Inför matchen saknades två AIK-spelare under träningen.

– Det har varit ett väldigt tufft program, säger tränare Mikkjal Thomassen till Fotbollskanalen.

Det var inför Stockholmsderbyt mot Djurgården som AIK:s Filip Benkovic missade matchen. Mittbacken tvingades lämna återbud precis innan den heta matchen skulle sparkas igång.

”Fick en känning i ljumsken under en träning på Karlberg vecka 18 och testades sedan under uppvärmningen i bortamatchen mot Djurgårdens IF den 4 maj 2025, men behövde lämna återbud. Gör nu rehab i gym”, skrev AIK på deras hemsida under onsdagen.

Nu är det oklart om han kommer till spel i toppmötet mot Mjällby.

– Vi var försiktiga med Benkovic mot Djurgården så han är i löpträning nu med det medicinska teamet. Han var lite överbelastad. Men det ser väldigt positivt ut och det handlar om några dagar. Vi får se om Benkovic hinner till söndagens match eller om det blir onsdag (borta mot Häcken), säger AIK:s tränare Mikkjal Thomassen till Fotbollskanalen.

Gladare besked gavs gällande anfallsikonen John Guidetti som inte heller deltog på träningen.

– Han är med mot Mjällby, till 100 procent, klargjorde Thomassen.

Matchen mellan AIK och Mjällby spelas söndagen den 11:e maj med avsparkstid 14.00.