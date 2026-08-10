Hull-tränaren: Då kan Elliot Stroud debutera

Elliot Stroud har precis presenterats av Hull City.

Tränaren Sergej Jakirovic är lyrisk.

– Han är en väldigt bra spelare; han är väldigt mångsidig, säger han till Hull Daily Mail.

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Elliot Stroud, 24, har lämnat Mjällby AIF för nya äventyr i Premier League. Den svenske landslagsbacken är klar för Hull City.

Det engelska lagets tränare Sergej Jakirovic, berättar om varför de vill värva just Stroud.

– För att han är en bra spelare, säger han till lokaltidningen Hull Daily Mail och fortsätter:

– Han är en spelare som precis har spelat VM för sitt land. Han är en väldigt bra spelare; han är väldigt mångsidig. Han kan spela vänsterback, vänster wingback, vänsterytter, och han kan spela en del matcher på mitten. Han är också en löpare, så jag tror att han kommer att passa oss väldigt bra.

Hull inleder ligasäsongen hemma mot Manchester United den 22 augusti. Dessförinnan väntar en träningsmatch mot franska Nice på lördag. Jakirovic bekräftar att Stroud kommer att vara en del av truppen, vilket möjliggör en debut för honom.

– Han är med oss ​​och kommer att vara i truppen mot Nice på lördag.

Träningsmatchen mot Nice startar klockan 16.00 på lördag.