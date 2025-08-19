Melkemichels chock efter dödsbeskedet: ”På riktigt ledsen nu”

Blott 39 år gammal har Razak Omotoyossi gått bort.

Anfallarens gamla tränare i Syrianska, Özcan Melkemichel, tar dödsbeskedet hårt.

– Det är en chock för mig, fy fan vad tråkigt. Jag är på riktigt ledsen nu, säger Melkemichel till FotbollDirekt.

Razak Omotoyossi är död. Nyheten meddelade Metz under eftermiddagen, den franska klubb som anfallaren representerade 2009-2010.

I Sverige blev Omotoyossi allsvensk skytteligavinnare för HIF och representerade även såväl Gais som Syrianska.

I Syrianska hade han Özcan Melkemichel som tränare – och när FD ringer upp Melkemichel kring Omotoyossis död blir 57-åringen minst sagt tagen.

– Oj oj oj… det här är en chock för mig nu när du berättar det. Fy fan vad tråkigt. Nej, det här är en chock för mig, säger Melkemichel och fortsätter:

– Jag hade Razak en kort sväng i Syrianska 2011 och det var en jättefin kille. Han gav alltid allt i träning och match, han pushade de andra spelarna på planen och i omklädningsrummet. Han hjälpte oss mycket under sin korta period innan han lämnade för Zamalek i Egypten. Han var en jättefin kille.

Bortsett målsinnet var Omotoyossi känd för sin fysik. Melkemichel har stora ord att säga om anfallarens fysiska egenskaper.

– Han var ett fantastiskt fysexemplar, det var svårt att ta bollen av honom. Jag minns ju framförallt hans tid i Helsingborg där han verkligen satte avtryck. Jag tänker på hans familj nu, jag beklagar verkligen. Han var alldeles för ung för att gå bort, säger Melkemichel innan han tillägger:

– Fy fan… det här är verkligen tråkigt att höra och jag är på riktigt ledsen nu.

Hade ni någon kontakt efter att han lämnade Syrianska?

– Ja, vi hade kontakt i några år efter, men sedan kommer man ifrån varandra. Oavsett vad är det här väldigt känslosamt. Livet är inte en självklarhet, avslutar Melkemichel.