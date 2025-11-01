Pekas ut som Thomassens ersättare: ”Det är falskt”

Det har kommit uppgifter om att Mikkjal Thomassen kan lämna AIK.

En ersättare som har pekats ut är portugisen Joao Henriques. Nu förnekar han uppgifterna för FD.

– Det är falska uppgifter. Jag har inte hört något och inte haft någon som helst kontakt, säger han i dag.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Det ser ut som ett oroligt läge inom AIK just nu och enligt Sportbladets uppgifter kan ett tränarbyte vara på gång. Mikkjal Thomassens framtid uppges som mycket osäker.

Under gårdagen späddes bilden på ytterligare genom internationella uppgifter som gick ut på att Joao Henriques är aktuell.

Detta enligt både danska Bold.dk, som går så pass långt att han är AIK:s toppalternativ, och transferjournalisten Rudy Galetti.

Nu har FotbollDirekt denna lördag fått tag på portugisen som förnekar uppgifterna – Henriques som nyligen lämnat ett tränarjobb i polska Radomiak.

– Det är falska uppgifter. Jag har inte hört något och inte haft någon som helst kontakt, säger han i dag till FotbollDirekt.

– Alltså, jag är öppen för möjligheter men jag är inte kontaktad av AIK. Det är en nyhet för mig det som skrivs.

Ingen kontakt överhuvudtaget?

– Nej och det har jag inte med någon klubb just nu. Jag vet inte vad som händer och behöver först fundera på vad jag vill göra och vilket intresse som visas. Vi får se.

Joao Henriques har tidigare varit tränare i portugisiska Vitoria de Guimaraes och slovenska NK Olimpija Ljubljana.

