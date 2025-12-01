Peking-supportern efter medlemsmötet: ”Ändå lite optimistisk”

IFK Norrköping spelar i superettan 2026 efter att ha förlorat kvalet mot Örgryte IS.

Trots det avslutades kvällens medlemsmöte i lite positivare ton.

Foto: Bildbyrån

2025 är ett år de flesta i IFK Norrköping bara lär vilja glömma.

Förlust i kvalet mot Örgryte IS och nästa år väntar spel i superettan, samtidigt som klubben backar med nästan 25 miljoner kronor, något som lyftes på dagens medlemsmöte.

Trots det dystra läget så avslutades ändå medlemsmötet med lite optimistisk ton enligt SvenskaFans-skribeten Ulf Albihn.

– Slutklämmen var ändå lite optimistisk, efter att vi deppat tillsammans. Spelarna har gått samman – med Totte i spetsen – att nu jävlar ska vi lösa det tillsammans. Det kanske inte blir fullt en så stor spelarstorm som man tänkte först, att alla flyr. Vi hoppas och tror att det blir en stomme kvar i alla fall, säger han till sajten.

