NORRKÖPING. IFK Norrköping är degraderat till superettan.

Enligt tränaren Martin Falk fanns det flera faktorer bakom fiaskot.

– Kan värdera fram och tillbaka vad som har hänt, säger han.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping lyckades inte göra hål på Örgryte IS i kvalet till allsvenskan. Därmed är ”Peking” degraderat och kommer att spela i superettan nästa år. Lagets tränare Martin Falk var känslosam efter att fiaskot var fullbordat.

– Förkrossad, frustrerad och arg över att vi inte löser det från slutet på säsongen till kvalet. Det är ju det nu samtidigt som jag känner ett jävla stort ansvar att fortsätta leda, fortsätta göra mitt jobb. Finnas där för spelarna och ledarna i mitt team och klubben i stort även när det går tungt, säger han efter matchen.

Falk, som anslöt till ”Peking” inför säsongen, menar att han vill fokusera på att hjälpa klubben.

– Ska man vara på den här posten handlar det ofta mycket mer om vad man gör i motgång än i medgång och det är mitt enda fokus nu att hjälpa alla här i och runt föreningen. Sedan är jag otroligt ledsen, och frustrerad och tom på många sätt och vis men jag försöker bara ta fram den kraften jag har i att hjälpa.

Falk. Foto: Bildbyrån

Det har varit ett tumultartat år i ”Peking”. Tidigare i höstas meddelade klubben att sportchefen Magni Fannberg lämnar. Någon ersättare till posten blev inte klar förrän en månad senare när Henrik Jurelius presenterades. Falk menar att det finns många orsaker till att ”Peking” åkte ur.

– Finns alltid förklaringar, inga ursäkter, men förklaringar till att klubbar hamnar där de hamnar med ekonomi och organisation och allt som händer.

Framtidsbeskedet

Förutom den tidigare sportchefsfrågan, har även Martin Falk kopplats ihop med en flytt. 28-åringen har tidigare ryktats till klubbar som Molde och Sarpsborg 08, enligt Fotbollskanalen. Om framtiden väljer Falk att inte berätta något.

– Det är upp till klubben. Det är väldigt viktigt att klubben väljer den vägen de vill. Jag är väldigt övertygad om att 2027 kommer IFK Norrköping spela allsvenskan, säger han och fortsätter:

– Framtiden vill jag inte kommentera. Det jag kan säga är att IFK Norrköping kommer att resa sig igen, det har man gjort förut. Det är bara att titta ut mot den här läktaren, den här historien som finns. Man har varit i superettan förut men man har kommit tillbaka snabbt också så jag är övertygad om att det kommer hända igen.

Samtidigt som det har varit en tuff säsong för IFK Norrköping på flera sätt har den nye sportchefen Henrik Jurelius varit positiv för klubben.

Jurelius. Foto: Bildbyrån

– Det är klart man kan prata om det. Jag går till den närmsta tiden där jag har fått en otrolig uppbackning av ”Henke” (Henrik Jurelius, sportchef) som har kommit in från sidan in i ett tumultläge, innan det har Magni funnits där. Ledarteamet har varit enormt stöttande. Sedan kan man väl värdera fram och tillbaka om vad som hänt och förutsättningar. Jag vill börja med mig själv än att prata om sådana saker.

Falk om samarbetet med ordförande Martin Gyllix:

– Det är en ordförande. Nu har ”Henke” kommit in och det är framförallt han jag har kontakt med så att jag har bra samarbete med klubben.

Enligt Expressen kommer Martin Falk att lämna IFK Norrköping. Tränaren har två år kvar på kontraktet.