Peking-tränaren: ”Tänker inte lägga oss ner och dö”

IFK Norrköping föll med 0–3 mot Öis i kvalet till allsvenskan.

Nu väntar en rejäl uppförsbacke i returmatchen.

– Man vill ha nästa lördag direkt, säger Peking-tränaren Martin Falk i HBO Max.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen drog kvalet till allsvenskan i gång. Örgryte IS tog emot IFK Norrköping på Gamla Ullevi i Göteborg.

Öis fick en drömstart i den första halvleken när Daniel Paulson först stänkte in 1–0 på en blixtsnabb kontring. Några minuter från paus blev Norrköpings försvar ställda ännu en gång när Noah Christoffersson satte 2–0-målet med ett läckert distansskott.

Sågningen: ”Haveri”

I paus var det tydlig kritik från experten Alexander Axén. Problemet: Norrköpings defensiv.

– Vad är det med det här försvarsspelet som bara skiter i den här löpningen? Det går inte i en kvalmatch när man slåss för livet. Det går inte. Norrköpings defensiv är ett haveri utan dess like. De sparkar upp bollen på läktaren. Superstressade, nervösa, och det sprider sig i laget, så varje boll mot mål är livsfarlig., säger Alexander Axén i HBO Max.

Matchen slutade 3–0 efter ytterligare ett mål av Christoffersson. Pekings tränare Martin Falk var snabb med att inget var över ännu.

– Man vill ha nästa lördag direkt. Det är allt som räknas för oss nu vi tänker inte lägga oss ner och dö, säger han till HBO Max och fortsätter:

– Om vi tror att det är klart, då är det över. Gör vi första målet och får ”kurvan” med oss, då är det on.

Returmatchen spelas i Norrköping den 29 november.