Pekings jakt på sportchef: ”Svårt att säga en exakt tidplan”

IFK Norrköping står utan en sportchef.

Flera namn har bollats upp som kandidater.

– Sportchefens roll är extremt bred och komplex, säger IFK:s klubbdirektör André Skagervik till NT.

André Skagervik. Foto: Bildbyrån

I början av oktober stod det klart att sportchefen Magni Fannberg lämnade IFK Norrköping. Ännu har han inte ersatts och Peking är på jakt efter en efterträdare. Det har tidigare rapporterats om Henrik Jurelius och Axel Kjäll som tänkbara kandidater.

Klubbdirektör André Skagervik menar att de vill hitta rätt person samtidigt som de försöker jobba snabbt på en lösning.

– Det är så viktigt att det blir rätt, därav är det svårt att säga en exakt tidplan. Sen är det självklart att vi agerar så skyndsamt vi bara kan. Vi vill få in en sportchef som får god tid på sig att jobba inför fönstret framåt. Men vi behöver ta det i rätt ordning och har inte satt något exakt datum när det ska vara klart, säger han till NT.

Skgaervik menar att de letar efter en sportchef som kan arbeta på lång sikt.

– Sportchefens roll är extremt bred och komplex, det får man vara väldigt ödmjuk inför. Därför är det extra viktigt att vi jobbar utifrån en tydlig kravprofil. En sportchef ska säkerställa vårt långsiktiga sportsliga arbete. Det är allt från efterlevnad av vår strategi, som vi tog fram här under året, och att vara steget före inför kommande fönster till att skapa rätt förutsättningar för tränarteam, akademin och scoutingverksamhet. Sen handlar det även om att det ska finns en röd tråd från akademin upp till A-lag, säger han till tidningen och tillägger:

– Givetvis är även rätt personliga egenskaper viktigt. Man ska vara rätt matchning för IFK Norrköping, vad vi står för och hur vi verkar i den här typen av stad och region.

IFK Norrköping ligger på en 13:e plats i allsvenskan. Under lördagen ställs de mot Sirius klockan 17.30.