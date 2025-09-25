STOCKHOLM. Inför Malmö FF förra veckan berättade Jani Honkavaara att Piotr Johansson åkt på ett bakslag.

Men den tidigare korsbandsskadade högerbacken blev förvånad när han läste det – för det stämde inte.

– Jag var lite stiff i baksidan och ville inte riskera något, men det var inget bakslag, säger Djurgårdens skåning till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

”Han har fått ett bakslag, han har fortfarande ont i knät. Vi måste ge honom mer tid. Han kommer komma tillbaka, men vi kan inte trolla. Han är lite äldre och då tar det också lite längre tid, men Piotr kommer att bli bra igen”.

Orden var Jani Honkavaaras i fredags dagen före matchen mot Malmö FF.

Djurgårdens tränare konstaterade att Piotr Johansson som i somras gjorde comeback efter ett års frånvaro efter sin korsbandsskada nu återigen hade ont i sitt knä.

Men när FD nu under torsdagens träning såg högerbacken träna för fullt på ett soligt Kaknäs ställdes förstås frågan till Johansson om statusen – och han själv berättar nu om förvåningen när han läste om bakslaget kring knät.

– Det var ett totalt missförstånd mellan fysstaben och tränaren. Jag kände mig lite stiff i baksidan och ville inte riskera något så jag vilade från träningen i fredags och skippade matchen i Malmö, men sedan i tisdags har jag tränat på för fullt igen. Det var inget bakslag, säger Johansson till FotbollDirekt.

Hur ser du på att det kommunicerades på det sättet?

– Vi har snackat om det så det finns inte så mycket mer att säga om det.

Foto: Bildbyrån

Kom till MFF som 15-åring: ”Tråkigt att jag missade den matchen”

Johansson kom till Malmö FF:s akademi som 15-åring och tillhörde sedan A-laget mellan 2014 och 2016 där det blev totalt fem framträdanden. Även om han sedan 2022 är rotad i Stockholm och Djurgården medger han att det hade varit roligt att spela mot MFF i lördags där det blev seger med 1-0 efter ett sent mål av August Priske.

– Så klart det var tråkigt att jag missade den matchen. Det är alltid kul att åka ner till Malmö. Det är alltid bra stämning där. Det var en jämn och tuff match och en jäkla bra avslutning för oss med tre sköna poäng. Nu har vi bra häng med sex matcher kvar.

30-årige skåningen syftar så klart på jakten på en topp 3-placering. Dif har nio raka matcher utan förlust och har fem poäng upp till tabelltrean AIK.

På måndag tar Djurgården emot Sirius och då hoppas Johansson kunna få göra sina första minuter sedan kvarten han fick på Strandvallen för en dryg månad sedan – vilket då var Johanssons blott andra framträdande sedan comebacken.

– Jag krigar på, jag känner igen mig mer och mer. Det är alltid speciellt när man kommer tillbaka, första matchen är man inte hundra i. Men jag har jobbat på i sommar och känner mig bättre och bättre. Det var segt förra veckan men bortsett från det har jag inte missat en träning sedan jag började köra för fullt igen. Klart jag strävar efter att spela mer.

En biljett till mer speltid trots hårda konkurrensen på högerbacksplatsen med både Adam Ståhl och Theo Bergvall framför sig är att japanen Keita Kosugi är iväg på U20-VM i Chile – vilket öppnar upp på vänsterbacksplatsen.

– Det är som när spelare säljs och försvinner. Det kanske öppnas upp en liten lucka för mig nu och om jag får chansen gäller det att jag tar den. Det är inte mer än så.