Polisens derby-drag – kamerabevakning med drönare

Polisen vill förebygga brott i samband med Stockholmsderbyt mellan AIK och Djurgården.

Då tar myndigheten till drönare för kamerabevakning i Solna och Vasastan.

”Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott”, skriver polisen på sin hemsida.

I Solna, Stockholm, är det dags för ett rejält hatmöte när AIK tar emot Djurgården hemma på Strawberry arena. Då tar Stockholmspolisen till kamerabevakning med drönare för att förhindra stök och bråk innan och efter matchen.

På sin hemsida meddelar polisen att drönare kommer att användas för kamerabevakning runt områden i Solna och i Vasastan.

Stockholmsderbyt startade klockan 14:00 under söndagen.