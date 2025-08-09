Pontus Jansson: ”Guldet är kört”

Malmö FF åkte på en tung förlust hemma mot Mjällby.

Nu tappar MFF i den allsvenska guldstriden.

– Det gör det här extra tungt, säger Pontus Jansson till Aftonbladet.

Malmö FF förlorade med 3–1 på hemmaplan mot de allsvenska serieledarna Mjällby AIF. Efter matchen var det uppgivet bland de himmelsblåa spelarna.

– Mjällby vann rättvist och guldet är kört. Det gör det här extra tungt, säger Pontus Jansson till Aftonbladet.

Malmö FF halkar efter och ligger efter förlusten 13 poäng bakom Maif som toppar tabellen med 46 poäng.

– Mjällby tar guldet, säger MFF:s Otto Rosengren till tidningen.

Nu väntar en viktig CL-retur för Malmö FF borta mot FC Köpenhamn samtidigt som Mjällby ställs mot Djurgården den 17 augusti.