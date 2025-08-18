Psykades av Bajenfansen: ”Skrik påverkar mig inte”

STOCKHOLM. Harun Ibrahim firade framför Hammarbys supportrar – och blev därefter utbuad hela matchen.

Men Gais-spelaren brydde sig inte.

– Skrik påverkar mig inte, det är inte värsta grejen, säger han.

Gais är en poäng från Europaplats, detta efter seger med 2-1 borta mot Hammarby under söndagen.

Harun Ibrahim öppnade målskyttet efter dryga tio minuter genom att bombsäkert sätta 1-0 från straffpunkten. Han firade framför Hammarbys klack med en gest som gjorde att de grönvita supportrarna varnades av speakern att omedelbart sluta kasta in föremål mot målskytten.

– Men det var inte så farligt, säger Ibrahim efteråt och tydliggör att han inte gjorde något provocerande mot Hammarbyklacken.

– Jag såg Antoine Semenyo göra något liknande (mot Liverpool i Premier League-premiären) för Bournemouth och grabbarna sa att jag skulle göra den om jag gjorde mål.

Matchen igenom efter firandet framför hemmaklacken buades Ibrahim ut att de grönvita supportrarna.

– Det är inte värsta grejen, det är fotboll. Jag tänkte inte på det. Ner med axlarna, ha kul… skrik på läktarna påverkar mig inte.

Hammarby kvitterade kort efter Ibrahims straffmål genom Nahir Besara på frispark, men Gais fick sista ordet med Edvin Becirovics avgörande i 88:e minuten.

Efteråt sa Kim Hellberg att Hammarby ”var mycket bättre än Gais” i matchen. Det håller inte Ibrahim med om.

– Vi gjorde fler mål. Hammarby är ett bra lag men vi är bättre.