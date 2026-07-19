Raffertys blandade känslor efter flytten: ”Speciellt”

Marcus Rafferty har lämnat Degerfors för turkiska Kasimpasa.

Nu hoppas 21-åringen göra ett avtryck direkt i den storsatsande klubben.

– Om man gör det i min ålder, då vet jag att det kommer lag som ser en och jagar en, säger han till FotbollDirekt.

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I början på juli såldes Marcus Rafferty av Degerfors IF. Den offensive pjäsen har nu anslutit till Kasimpasa som spelar i den turkiska högstaligan.

När FotbollDirekt ringer Rafferty har han knappt hunnit vara i klubben i två veckor – men de intryck han har fått har varit positiva.

– Det är väldigt professionellt. Förutsättningarna är väldigt bra. Tränarna och medspelarna är på så det finns förutsättningar att kunna utvecklas som spelare, säger Marcus Rafferty till FotbollDirekt.

Varför blev det Kasimpasa?

– Jag pratade först med sportchefen och VD:n och de berättade sin plan och vad de tyckte och tänkte om mig. Då fick jag ett gott intryck och så sa jag att jag ville prata med tränaren innan jag tar ett beslut. Då pratade jag med tränaren och han hade personligen sett mig spela väldigt mycket och berättade hur jag skulle passa in. Det var en väldigt bra bild som jag fick och de hade kollat på mig noggrant för att se till att jag skulle passa in.

Något som stuckit ut för 21-åringen i Kasimpasa är presspelet och tempot.

– De vill att vi ska pressa högt hela tiden. Det är väl det jag har tänkt på mest. Det är mycket snack om hög press och vi tränar på det otroligt mycket, så att det är väl där som jag, än så länge, har märkt en skillnad.

Känner du att den spelstilen passar dig?

– Jag visste att det var så de ville spela. De vill ha ett ungt lag som sätter hög press och är rörliga med bollen.

Talar ut om Degerfors-avskedet

Rafferty såldes av Degerfors med ett och ett halvt år kvar på kontraktet och enligt sajten Transfermarkt landade affären på ungefär tre miljoner kronor. 21-åringen hade då spelat för ”Bruket” sedan starten av 2025. Att sedan lämna den allsvenska klubben blev vemodigt för honom.

– Det var speciellt…det var väldigt tråkigt, såklart. Jag kom väldigt nära många i klubben, inte bara spelarna. Jag var nära tränarna och med alla runt omkring. Från materialare till ”Stisse” (Stig Ekman, lagledare), Patrik (Werner, sportchef) och det är säkert någon jag glömmer. Det var många.

Han fortsätter:

– Det var såklart tråkigt men det var något jag behövde göra för att ta karriären till nästa nivå.

Känner du att det blev ett bra avslut?

– Det var några jag inte hann säga hejdå till, de var inte där när jag skulle lämna. Jag får åka tillbaka och säga hejdå på riktigt men de har jag pratat med i telefon. Jag skulle ändå säga att jag fick ett bra avslut.

Samtidigt som det var tråkigt att säga hejdå ville Rafferty ta nästa steg i karriären.

– Jag tror jag har sagt det tidigare. Det är både väldigt roligt för min egen del att kunna ta det här steget. Men också att jag har kommit nära så många i klubben och då blir det tråkigt och jobbigt att säga hejdå. Sedan att det blir bra för båda parterna. De får pengar och jag får ta ett nytt steg.

”Målet är att göra avtryck direkt”

Kasimpasa slutade på en 13:e plats förra säsongen och laget leds av den förre storspelaren Emre Belözoğlu. Rafferty hoppas kunna göra ett avtryck direkt i sin nya klubb.

– Jag är här för att spela fotboll och göra det bra. Jag vill ju spela direkt och göra avtryck direkt. Om man gör det i min ålder, då vet jag att det kommer lag som ser en och jagar en. Men klubben har också sagt att de vill ha mig en viss tid och sedan vill de sälja. Det blir väl så när man investerar mycket pengar, då vill man få tillbaka det, säger han och fortsätter:

– Målet är att göra avtryck direkt och sedan får vi se vad som händer. Jag har inte lagt så stor vikt vid det.

Under lördagen ställs Degerfors mot Raffertys tidigare klubb Hammarby IF. Ett möte han kommer att följa.

– Jag kommer att kolla. Jag har kollat Degerfors senaste två matcher, så det ska bli kul att se. Jag kommer att följa härifrån, avslutar han.

Marcus Rafferty noterades för tio mål på 39 matcher i Degerfors.