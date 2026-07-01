Officiellt: Rafferty lämnar Degerfors
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Marcus Rafferty kommer fortsätta karriären i Turkiet.
Degerfors meddelar att man sålt spelare till Kasimpasa.
– Vi får en stor ekonomisk intäkt som stärker föreningen, säger sportchef Patrik Werner.
Det har varit på tapeten under en period. Nu är det också officiellt. Marcus Rafferty lämnar Degerfors och skriver på för Kasimpasa i den turkiska högstaligan.
21-åringen har spelat sammanlagt 39 tävlingsmatcher och gjort tio mål för värmlandsklubben.
– Man är så klart alltid kluven när det gäller sådana här försäljningar. Marcus är en mycket duktig fotbollsspelare och en jättefin person, som är omtyckt och uppskattad av alla. Å andra sidan får vi en stor ekonomisk intäkt som stärker föreningen. Jag vill tacka Marcus för hans tid i Degerfors IF och önskar honom ett stort lycka till i Kasimpasa, säger Degerfors sportchef Patrik Werner till klubbens hemsida.
Rafferty anslöt till Degerfors 2025. Han har tidigare representerat Hammarby, HTFF och norska Aalesund.
Marcus Rafferty Kasımpaşamızda
İsveç’in Degerfors IF takımında forma giyen Marcus Rafferty, CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Kasımpaşa ailesi olarak Marcus Rafferty’ye… pic.twitter.com/S0U3WTEAXd
— Kasımpaşa (@kasimpasa) July 1, 2026
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