Officiellt: Rafferty lämnar Degerfors

Marcus Rafferty kommer fortsätta karriären i Turkiet.

Degerfors meddelar att man sålt spelare till Kasimpasa.

– Vi får en stor ekonomisk intäkt som stärker föreningen, säger sportchef Patrik Werner.

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Det har varit på tapeten under en period. Nu är det också officiellt. Marcus Rafferty lämnar Degerfors och skriver på för Kasimpasa i den turkiska högstaligan.

21-åringen har spelat sammanlagt 39 tävlingsmatcher och gjort tio mål för värmlandsklubben.

– Man är så klart alltid kluven när det gäller sådana här försäljningar. Marcus är en mycket duktig fotbollsspelare och en jättefin person, som är omtyckt och uppskattad av alla. Å andra sidan får vi en stor ekonomisk intäkt som stärker föreningen. Jag vill tacka Marcus för hans tid i Degerfors IF och önskar honom ett stort lycka till i Kasimpasa, säger Degerfors sportchef Patrik Werner till klubbens hemsida.

Rafferty anslöt till Degerfors 2025. Han har tidigare representerat Hammarby, HTFF och norska Aalesund.