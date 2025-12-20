Rasmus Bergvall: ”BP är en enormt stor del av mitt liv”

Rasmus Bergvall har följt efter fotspåren från storebröderna Theo och Lucas.

Detta då han har skrivit på ett A-lagskontrakt med Brommapojkarna.

– Allsvenskan är en av mina drömmar och jag är redo, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Det var under måndagen som Brommapojkarna meddelade att Rasmus Bergvall, 17, tar steget från akademin upp till A-laget – vilket FotbollDirekt kunde avslöja redan förra veckan.

Rasmus Bergvall har tillhört den rödsvarta Stockholmsklubben sedan han var fem år. Hans två storebröder, Theo och Lucas har även spelat i klubben.

Nu ser han fram emot att få göra sina första minuter i allsvenskan.

– BP har format mig extremt mycket. Både som spelare och som person. Inte bara hur man spelar fotboll, utan också hur man behandlar andra. Jag har ju varit här sen jag var fem år gammal, så BP är en enormt stor del av mitt liv. Det är den enda klubben jag spelat för, klubben i mitt hjärta, säger han till Expressen och fortsätter:

Bergvalls dröm: ”Spela i någon av de största ligorna”

– Jag tror inte att jättemånga har så höga förväntningar på en spelare som gör sin första säsong inom seniorfotbollen. Själv hoppas jag få spela så mycket som möjligt och bygga på erfarenheter. Allsvenskan är en av mina drömmar och jag är redo.

I framtiden hoppas Bergvall göra som sin storebror Lucas, och spela i en av världens bästa ligor.

– Jag tror att de flesta drömmer om att spela i någon av de största ligorna och så är det för mig också. Och i landslaget, så klart. Det har jag alltid drömt om, avslutar 17-åringen.







