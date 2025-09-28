SOLNA. Anes Čardaklija sparkade ner Bersant Celina och fick AIK-stjärnan att bli rasande.

För FotbollDirekt berättar Gais-mittbacken om sin förvåning.

– Jag blev chockad av reaktionen, säger han.

Foto: Bildbyrån

AIK och Gais jagar båda en Europaplats.

Med mycket på spel och ställning 1-1 inför närmare 26 000 åskådare var det inte så konstigt att det hettade till.

För en bit in i andra halvlek fick Bersant Celina spel på Anes Čardaklija efter dennes tackling som fick AIK-mittfältaren att nästintill volta framåt.

– Lagkamraterna sa att han gjorde någon framåtvolt, jag får kolla in det, säger Čardaklija efteråt som medger att det kunde ha blivit stökigt mellan honom och Celina om det vore för att AIK-spelare hindrade Celina efter tacklingen.

– Det var någon som kom emellan, annars hade det kunnat smälla. Jag blev chockad av hans reaktion. Jag sa det till honom, att det här är fotboll och han sa att han själv vet om det, men att han i stunden var arg. Men ja, jag blev lite chockad av reaktionen, säger Čardaklija och fortsätter:

– Han kom ju med bollen och jag var ju tvungen att stoppa anfallet. Det var en vanlig tackling, lite hårdare än vanligt kanske.

Flera AIK-spelare var irriterade på Čardaklija efter tackligen på Celina, som ville se rött kort på Gais-mittbacken.

– Det var ett helt gäng som attackerade mig, jag tänkte ”vad är det som händer?”. Jag blev chockad, säger han och fortsätter:

– Om det där är rött… då vet jag inte hur bra koll på fotboll som de har. Jag stoppade bara deras läge.

Matchen slutade 1-1.