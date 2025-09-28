TRE PUNKTER: ”Thomassens ord om Celina helt sanna”

SOLNA. Bersant Celina räddade AIK hemma mot Gais med ett mål som mycket väl kan ha varit årets läckraste i allsvenskan.

Inför mötet kallade Mikkjal Thomassen sin mittfältsstjärna för ”extraordinär” i sitt spel – och prestationen som ledde till 1-1 vilket gör att Gnaget fortsatt innehar sista Europaplatsen var just extraordinär.

Amin Boudris första halvlek var wow

Han sa inför matchen att det skulle bli galet att spela inför familj och vänner på Strawberry. Amin Boudri var tillbaka i AIK-land, klubben som han är fostrad i. Det märktes att han hade mycket att spela för, för den första halvleken som Boudri svarade för på sin vänsterkant med familjen och vännerna på den sidan var verkligen wow. Boudri gjorde lite vad han ville, han dribblade förbi AIK-spelare efter AIK-spelare, bjöd på klackar… Hemmalaget hade stora problem med att få grepp om Boudri. Väl i andra halvlek mattades Gais spel av och då var det också svårare för Boudri att briljera. Men så som Boudri uppträdde i dag inför närmare 26 000 åskådare i en sådan här toppmatch vittnar om att han inte spelar kvar i allsvenskan nästa säsong. Så bra är Boudri.

Thomassens ord om Celina helt sanna

”Sättet Celina spelar fotboll på… Han spelar på en extraordinär nivå. Individuella färdigheterna är på hög nivå och vi är väldigt stolta över Celinas höga höjd i spelet”. Orden var Mikkjal Thomassens i intervju med FotbollDirekt inför matchen mot Gais. Så här i efterhand kan man säga att orden var helt sanna. Celina var AIK:s bästa spelare i dag och tog ett ännu större ansvar utan kaptenen Anton Salétros som inte kom till spel på grund av skada. Dessutom var 1-1-målet som gör att AIK fortsatt innehar tredjeplatsen tillika sista Europaplatsen kanske hela allsvenskans snyggaste mål den här säsongen. Mottagningen på volley och direktskottet i krysset var ren och skär njutning.

AIK gör 1-1! Bersant Celina pangar in kvitteringen ⚫🟡 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/FpwPy6cVF7 — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 28, 2025

Se upp för MFF – kan blåsa förbi i Europaracet

Ingen blev vinnare på Strawberry. Det kan visa sig kostsamt. För även om Malmö FF:s 3-2-seger mot Värnamo satt hårt åt ska man inte underskatta tränarrockaden och ny röst i omklädningsrummet. AIK har två poäng ner till MFF och Gais, ett MFF som tack vare bättre målskillnad blåste förbi göteborgarna i tabellen. Trots att det skrikits om kris hit och dit kring MFF kan de mycket väl nå Europa och här måste förstås både AIK och Gais se upp.