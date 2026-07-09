ÅRSTA. Henrik Rydström har tagit över som ny Hammarby-tränare.

Och han har fått en fin relation med den tidigare ”Bajen”-bossen Kim Hellberg.

– När jag fick lämna Malmö hörde han av sig på ett jättefint sätt, säger han.

Bildmontage, Henrik Rydström och Kim Hellberg. Foto: Bildbyrån

Sedan i somras rattas den allsvenska tvåan Hammarby av den tvåfaldige SM-guldtränaren Henrik Rydström, 50. Ex-Malmötränaren är nu i full fart med att implementera sitt spel i ”Bajen” efter att han ersatte Kalle Karlsson i somras, och Rydström beskriver det som att hans fotboll ligger närmare den som Hammarby spelade under Kim Hellberg än under Karlsson.

Och på tal om den nuvarande Middlesbrough-tränaren. Henrik Rydström har nämligen Hellberg att tacka för mycket, menar han själv.

– Kim Hellberg och jag skrev lite i söndags, efter Elfsborg. Han satte en kultur här med att man tränar hårt. De hittade en modell som gör att man kan träna mycket och på många saker – och det har vi gjort den här veckan. Jag tackade Kim för det. Det är härligt när någon har gjort ett bra jobb innan som man bara kan spinna vidare på, säger Rydström till FotbollDirekt efter torsdagens träning.

Henrik Rydström och Kim Hellberg. Foto: Bildbyrån

”Påpekade att jag alltid slog honom”

Har ni mycket kontakt, du och Kim?

– Det har blivit mer och mer. Ett tag var det bara att jag påpekade att jag alltid slog honom, och sen slog han alltid mig, säger Rydström med ett stort skratt och fortsätter:

– Sen slutade han och då var jag tvungen att bli kompis med honom.

Henrik Rydström och Kim Hellberg. Foto: Bildbyrån

Hellberg och Rydström möttes för första gången i en träningsmatch mellan Malmö FF och då nyuppflyttade IFK Värnamo 2022. Då hamnade duon direkt i luven på varandra.

– Vi spelade en träningsmatch 2022. Då kände man direkt att de (Kim Hellberg och assisterande tränaren David Selini, reds. anm.) var bra och man kände att spelarna ville spela för dem. Jag stod uppe i ett torn och Kim stod vid sidlinjen och höll på och hetsade, och jag stod och käftade med honom bakifrån (i tornet, reds. anm.). Han fattade inte var det kom ifrån. Sedan dess tror jag att det har varit ömsesidig respekt. Jag har känt att han har gjort mig bättre och jag tror att han har känt att jag har gjort honom bättre, säger Henrik Rydström.

Ska resa till England

Relationen mellan tränarkollegorna har vuxit under de senaste åren, men det var först när Henrik Rydström fick sparken från Malmö FF för runt ett år sedan som den växte ut till en vänskap.

– När jag fick lämna Malmö hörde han av sig på ett jättefint sätt. Sedan dess har vi hörts mer. Jag vet hur mycket han bryr sig om Hammarby och att han är glad när det går bra för Hammarby. Jag får väl åka över och hälsa på honom.

Kim Hellberg tränade Hammarby under säsongerna 2024 och 2025. Sedan i vintras håller han till i klassikerklubben Middlesbrough i den engelska andraligan The Championship.