Rydström efter kritiken: ”Hammarby visade en otrolig förståelse”

Henrik Rydström har debuterat som Hammarby-tränare.

Men i början av sitt nya jobb stack han på en familjesemester.

– Jag är av den uppfattningen att för fotbollstränare och fotbollsspelare är det inte ett jobb, det är en livsstil. Då anpassar man sig efter det jobbet man har, säger Nordin Gerzic i TV4.

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Henrik Rydström tog över jobbet som huvudtränare för Hammarby efter att Kalle Karlsson fått sparken.

Han startade upp i mitten på juni men när herrlaget sedan åkte på träningsläger på Smögen och mötte Hammarby i en träningsmatch mot BK Häcken saknades Rydström. Han hade dragit på familjesemester då.

Det är något som många har kritiserat, bland annat TV4 experten Nordin Gerzic.

– Jag är förvånad, måste jag säga. Med tanke på hur Henrik Rydström är, så är jag förvånad över att han valde att ta den här semestern i det läget. Jag gillar det inte alls. Jag är av den uppfattningen att för fotbollstränare och fotbollsspelare är det inte ett jobb, det är en livsstil. Då anpassar man sig efter det jobbet man har, säger Nordin Gerzic i TV4.

Nu berättar Henrik Rydström själv om beslutet.

– Den var ju bokad utifrån semestern i USA. Den bokades två eller tre månader innan. Sedan kom jag hem från USA och min åttaåriga dotter sa: ”Äntligen en sommar med pappa.” Fyra eller fem dagar senare blev det aktuellt med Hammarby. Då sa jag: ”Det kanske inte blir en hel sommar.” Men familjen sa bara: ”Den ska vi åka på”, säger han till TV4.

Han fortsätter:

– Sedan förstår jag hur det ser ut utifrån. Jag har försakat väldigt mycket i hela mitt liv. Jag har inte varit på bröllop, begravningar eller födelsedagar eftersom det har varit matcher. Men Hammarby visade en otrolig förståelse. De sa bara: ”No brainer för oss, vi ser det här långsiktigt.” Då blev det så.

Hammarby vann mot Elfsborg i den allsvenska återstarten. Läs mer här: Henrik Rydströms första grönvita seger.