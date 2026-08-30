Rydström lyfter avgörande detalj: ”Har blivit bättre”

STOCKHOLM. Hammarby stormar fram med tre raka nollor – men har inte vunnit ett bortaderby mot AIK sedan 2017.

Nu är Henrik Rydström redo att bryta den dystra sviten.

– Jag har blivit bättre på att se vilka som fungerar ihop, säger Bajen-tränaren till FotbollDirekt.

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Henrik Rydström ser ut att ha hittat rätt som huvudtränare i Hammarby. Laget har tagit tre raka ligasegrar utan att ha släppt in ett enda mål.

Nu väntar ett derby mot AIK på Strawberry Arena. Det är ett ”Gnaget” som tampas med stora skadebekymmer. Trots det har Solnaklubben gått starkt och vunnit sina två senaste matcher.

Bajen-tränaren imponeras av hur derbymotståndaren har lyckats prestera i ett prekärt läge. AIK:s senaste seger var i derbyt mot Djurgården.

– Matchen är intressant och de är intressanta. Går man tillbaka historiskt så har det under Norling varit ett ramstarkt lag som inte bjudit på någonting. Förra året var det extrem press, extrem enkelhet och fasta situationer. Nu vill de vara mer spelförande och positivt. De har på många sätt fått en intressant träff på så många unga spelare som inte bara har fått chansen, utan även tagit den, säger Rydström till FotbollDirekt.

– De är svårlästa, svårscoutade men vi tror att vi vet vilken struktur de kommer att ha men vilka de spelar, det vet vi inte riktigt. Det finns massa bra saker som de gör som vi måste se till att vi hanterar.

AIK kommer senast från en derbyseger mot Djurgården. Rydström berättar att han är medveten om vilka hot som kan vänta för Bajen på Strawberry Arena.

– Något som AIK var väldigt vassa på då var deras kontringsspel och det är något vi såklart är medvetna om att stoppa. Sedan var det på bortaplan för dem, nu är det hemma. Om det förändrar kravbilden på att de ska vara mer spelförande. Det känns som om vi har bra koll på vad AIK kommer att vilja göra men sedan finns det väl frågetecken kring vilka kommer att starta med. Kontringshotet är vi mycket medvetna om.

Samtidigt lyfter Rydström en positiv utveckling i det egna laget. Bajen har under Rydströms tid stått för ett par förluster i Europakvalet. Han menar att de dåliga prestationerna har använts för att förändra och till sist nå framgång.

– Jag har varit här i cirka två månader nu så man lär sig mer om gruppen och varje träning blir en möjlighet för att se vad som fungerar och inte fungerar. Sedan tycker jag också att vi har varit bra på att när vi har gjort någonting dåligt, för det har varit några dåliga perioder i matcherna. Rakow hemma var ju otroligt dålig, Anderlecht borta i andra halvlek var jättedålig. Vi har varit duktiga på att använda oss av det. Vi har kunnat använda det för att bli bättre och det tror jag är en anledning till att vi är på ett bättre ställe, och i kombination med att Boudri har varit här längre. Han kom från en lite stökig period. Jag har blivit lite bättre på att se vilka som fungerar ihop, förklarar han.

Det har tidigare riktats kritik mot Hammarby om att de har backat hem i derby. Bajen har haft det svårt borta mot AIK och inte vunnit där sedan 2017. Henrik Rydström kan förstå kritiken men menar samtidigt att han gärna vinner ett derby mot de svartgula – oavsett hur det ser ut.

– Jag vinner på vilket sätt som helst i ett derby. Det är klart att det bästa sättet för oss att vinna är ju att spela på vårt sätt.

Matchen mellan AIK och Hammarby startar klockan 14.00.