Rysningarna i Djurgården: ”Nästan två år sen sist”

Han startade den allsvenska premiären mot Gais.

Det speciella? Det var nästan två år sedan förra gången för Piotr Johansson.

– Det var otroligt kul, säger Djurgårdens högerback till FotbollDirekt.

Landslagsaktuell och utlandsaktuell. Men då kom korsbandsskadan mot Hammarby 2 juni 2024.

Därefter tog det ett drygt ett år innan Piotr Johansson var tillbaka på planen för sitt Djurgården.

Speltiden blev inte speciellt stor därefter, detta eftersom såväl Adam Ståhl som Theo Bergvall gick före i kön.

Nu är Bergvall såld till Lausanne i Schweiz och med kapten Adam Ståhl borta på grund av sjukdom slängdes Johansson in från start i den allsvenska premiären mot Gais under måndagen.

– Riktigt skoj, det var nästan två år sen sist som jag senast startade i allsvenskan. Otroligt kul att vara tillbaka, säger Johansson som spelade 90 minuter i Djurgårdens 1-0-viktoria på Gamla Ullevi.

– Stor arena, välfyllda läktare, hållen nolla och tre poäng. Det blir inte bättre än så.

Konkurrensen med Ståhl: ”Då är det svårt att flytta på spelare”

Piotr Johansson har tidigare varit inne på att han kommer få sina chanser trots att Ståhl med sin kaptensbindel kanske ansetts högre i rang av tränaren Jani Honkavaara.

Nu fick Johansson alltså chansen direkt i premiären i och med Ståhls olyckliga sjukdom som hållit honom borta i över en månads tid. Frågan är om det nu går att peta Johansson om han fortsätter så här när Ståhl är tillbaka?

– Jag fokuserar bara på mitt eget spel och vill göra det så svårt för tränaren som möjligt. Adam är jäkligt duktig och han har gjort det jäkligt bra. Sedan är det ingen som säger att vi inte kan spela tillsammans. Det enda vi kan göra är att fortsätta, säger Johansson och tillägger:

– Men spelar jag bra och laget bra är det svårt att flytta på spelare.

Uttagen i omgångens lag: ”Har du inte med Rinne är det galet…”

Johansson blev av FD uttagen i omgångens lag efter premiären mot Gais.

– Det hade jag inte koll på, men det är alltid kul, säger han med ett leende.

Din uppgift blir nu att lista ut övriga tio spelare i omgångens lag?

– Har du inte med Rinne är det helt galet…

