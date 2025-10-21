Så hyllas Mjällby internationellt: ”Större än fotboll”

Mjällby AIF har tagit en historiskt SM-guld.

Något som inte bara uppmärksammats i Sverige.

”Större än fotboll – hur Mjällby krossade Sveriges elit”, skriver BBC.

Foto: Bildbyrån

Under måndagskvällen stod det klart att Mjällby AIF från Listerlandet är allsvenska mästare 2025. Detta efter att IFK Göteborg besegrats med 2–0 på Gamla Ullevi.

Blekingeklubbens bedrift hyllas i flera stora internationella medier över Europa.

”Den lilla klubben från Hällevik säkrade den svenska titeln i måndags genom att slå Göteborg med 2-0 på bortaplan, och blir därmed klubben från den minsta staden någonsin att delta i den så kallade Miljonärsligan. Med tre omgångar kvar får sagan ett lyckligt slut och lilla Mjällby lär alla att i fotboll finns det inget starkare än en dröm.”, skriver portugisiska A Bola.

Spanska Marca summerar Mjällbys serieseger på följande vis: ”I Spanien har vi i åratal skrutit om hur en stad som Villarreal, med 50 000 invånare, kan mäta sig med de största klubbarna i Europa. De bär gult, precis som Mjällby som nu har brutit mot alla regler”

”En fotbollssaga som knappast kunde vara vackrare”

Hyllningarna till Maif fortsätter i Tyskland där landets stora tidning Bild skriver följande:

”Mjällby AIF, en klubb från en by med 1 000 invånare i södra Sverige, vinner sensationellt allsvenskan. Det är en fotbollssaga som knappast kunde vara vackrare.Så sent som 2016 var klubben på gränsen till konkurs, höll på att vackla i tredjedivisionen och undvek nätt och jämnt nedflyttning. Idag säkrade Mjällby titeln med bara tre matcher kvar genom att bekvämt slå Göteborg med 2-0.”

Grekiska SDNA följer upp: ”Mjällby är på måndagskvällen svenska mästare och upplever exempellösa ögonblick, hämtade från de vildaste drömmarna och de mest outsägliga tankarna hos även de mest optimistiska.”

”Mjällbys mirakel”

De brittiska medierna har uppmärksammat Mjällbys prestation i allsvenskan redan innan guldet säkrades. BBC har följt Blekingeklubben under en längre tid och skriver så här: ”Större än fotboll – hur Mjällby krossade Sveriges elit”.

”Mjällbys mirakel: Hur titeln i Sverige är på väg till fiskebyn Hällevik efter en otrolig säsong”, skriver Sky Sports.

Även tidningen The Guardian har följt Maif under en del av säsongen och när guldet säkrades skrev de följande: ”Det är helt underbart: Mjällby vinner osannolika svenska titeln för första gången”