Salétros ska undersökas efter smällen

Anton Salétros missar kvällens mixade zon med media.

Anledningen är ryggproblemen som tvingade honom att bryta derbyt mot BP.

Det meddelar AIK nu ikväll.

Foto: Bildbyrån

Redan i matchinledningen hände det: Anton Salétros åkte på en lufttur och det såg illa ut när han blev liggande länge. Det var i en närkamp som han helt tappade fotfästet och föll plakat till marken.

Men trots att det inte såg bra ut så valde han ändå att fortsätta och var planens bäste – i första halvlek.

I andra mattades han – liksom hela AIK – och för Salétros blev det till sist så svårt att han bara satte sig ner i den 72:e minuten och signalerade för byte.

Efter matchen har AIK nu informerat om att han inte kan göra media i mixade zonen – och att smällen mot ryggen ska undersökas.

– Han fick en smäll i muskelaturen av ryggen och blev tydligt påverkad av det. Vi försökte, men det blev sämre och sämre och det var inte meningsfullt att fortsätta så vi var tvungna att byta, sa AIK-tränaren Mikkjal Thomassen på presskonferensen efter matchen.

Matchen slutade 2–1 till AIK.