Sam Larsson är tillbaka i IFK Göteborg.

Då kan han göra debut direkt.

Hemvändaren är nämligen med i matchtruppen mot BP.

Sam Larsson, IFK Göteborg. Foto: Bildbyrån

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Det var tidigare i veckan som IFK Göteborg meddelade att den 33-åriga yttern Sam Larsson till slut vänder hem efter tolv år utomlands. Larsson, som representerade klubben mellan 2012 och 2014, har under en lång tid kopplats ihop med en återkomst till ”Blåvitt” och när det till sist är dags kan han göra ny-debut direkt.

Under fredagen står det nämligen klart att Sam Larsson är med i den matchtrupp som ställs mot Brommapojkarna på Gamla ullevi senare under kvällen. Därmed kan 33-åringen göra sin första match för ”Blåvitt” på mer än tio år, närmare bestämt 4 359 dagar. Senast Larsson spelade för IFK Göteborg var mot Malmö FF i augusti 2014.

Samtidigt saknas nyförvärven Hjörtur Hermannsson och Issaka Seidu i ”Blåvitts” matchtrupp till kvällens match. Duon är ännu inte spelklara, meddelar klubben. I övrigt är både Kolbeinn Thordarsson och Rockson Yeboah tillbaka efter att ha missat matchen mot Malmö FF senast.

Matchen mellan IFK Göteborg och BP startar klockan 19:00 i kväll.