”Skiter ju fullständigt i Bajenfansens uppmaning”

STOCKHOLM. Solo fiesta, no siesta. Så löd Hammarbyklackens banderoll inför avspark.

Men förutom Bajens pigga start hemma mot KFF var det väldigt mycket siesta och väldigt lite fiesta på planen första 45 minuter.

Foto: Bildbyrån

Hammarby fick bästa möjliga start under Henrik Rydströms ledning förra helgen med seger borta mot Elfsborg i omstarten.

Nu fick laget också bästa möjliga start hemma mot Kalmar FF med 1-0 redan efter tio minuter när Paulos Abraham påpassligt höll sig framme och från nära håll sköt 1-0 i en lurig båge över en sittandes Samuel Brolin.

Då hade Abdussalam Magashy, likt Brolin en bakgrund i AIK, bränt ett jätteläge för KFF.

Sprakande upptakt på matchen och känslan var att spelarna löd Hammarbyklackens direktiv då de i samband med tifot vecklade ut en stor banderoll med budskapet ”Solo fiesta, no siesta” – bara fest, ingen vila.

Men efter den intensiva starten på matchen hamnade spelarna snabbt i semestermode. Det var väldigt mycket siesta på planen och ju längre halvleken led mot sitt slut, desto större sömnpiller blev det. Med andra ord, spelarna sket fullständigt i Bajenklackens uppmaning och Rydström kommer säkerligen säga ett och annat i paus för att väcka liv i sina grönvita spelare till den andra halvleken.

Följ FD:s liverapportering från 3Arena här!