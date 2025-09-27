Slår ned snack om krismöte: ”Distansera oss från det uttrycket”

Kräftgång i allsvenskan och indragna i bottenstriden.

Då kom tidigare i veckan rubriker om att BK Häcken hållit ett krismöte.

Den bilden och den rubriceringen av mötet håller dock inte Simon Gustafson med om.

– Till att börja med kan jag börja med att distansera oss från det uttrycket som du använder. Möten har vi hela tiden dagligen, det var ett sådant vi hade, säger han till FD.

BK Häcken går tungt i allsvenskan. Hisingeklubben har förlorat tre raka matcher och totalt sedan återstarten efter sommaruppehållet har det bara blivit tre segrar i allsvenskan.

Detta har gjort att man på allvar dragits in i bottenstriden och tidigare i veckan kom det rapporter om att man hållit ett ”krismöte”.

– Det var ett bra möte tycker jag. Det handlade om att se nyktert på situationen, utan att går in på vad vi sa. Jag tycker att vi har en öppen kultur redan och det är inte så att jag tror att ett möte ska lösa saker, för det är fortfarande det vi gör i vardagen som skapar utfallet på matcherna. Där är fokuset, sa fotbollschef Martin Ericsson till GP om mötet.

Att det just skulle ha varit ett ”krismöte” är ingen bild som Simon Gustafson delar.

– Till att börja med kan jag börja med att distansera oss från det uttrycket som du använder. Möten har vi hela tiden dagligen, det var ett sådant vi hade. Sen att innehållet varierar beroende på hur våra prestationer ser ut och våra resultat är givet såklart. Men som sagt, jag vill distansera oss från det, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Sen är det klart att vi är i en tuff position, som har varit en trend under en längre tid den här säsongen, där vi har haft stora utmaningar på olika sätt. Men vi kommer att fortsätta göra allt vi kan för att förändra vår trend och prestera så bra som möjligt, med start på lördag.

”Det låter klyschigt men hela tiden är fokuset på nästa match”

BK Häcken går som sagt svagt på hemmaplan, men ute i Europa har man gjort det bra och nästa torsdag så kliver man in i ligafasen i Europa Conference League.

Bottenstrid i allsvenskan, men ligaspel i Europa låter som en märklig blandning, men enligt Gustafson är det inget man påverkas allt för mycket av.

– Nja, lite grann. Det låter klyschigt men hela tiden är fokuset på nästa match. Att nästa match varierar mellan som du säger, bottenstrid i allsvenskan och ligaspel i Europa, det är lite speciellt, men det förändrar inte något för oss som spelare och grupp utan det handlar om att vi ska förbereda oss så bra som möjligt för varje kommande match och ta en i taget, säger han.

Har du i din kaptensroll ändrats något, kanske hur du hanterar gruppen eller så sett till det läget ni befinner er i eller kör du på som vanligt?

– Det är en fin balans mellan hur man anpassar sig efter hur situationen är hela tiden, att man är tillräckligt föränderlig och öppen för saker som händer, men att man samtidigt behåller sin trovärdighet, är sig själv och försöker förhålla sig på bästa möjliga sätt hela tiden. Det är klart att det kan variera lite, men det är inga stora grejer som förändras hur jag tycker att man ska vara bästa möjliga ledargestalt. Det är likadant i både fram- och motgång.

Den viktigaste frågan för BK Häcken är såklart nu, hur ska denna dystra trend i allsvenskan brytas? Något enkelt svar finns nog dock inte på den frågan.

– Det är en bra fråga, svårare svar. Det är ett komplext spel fotboll, det är många inblandade, mycket saker som händer hela tiden och så har man motståndare också. Men det handlar om att vi, som jag alltid pratar om, gör det vi kan kontrollera så bra som möjligt, verkligen förbereder oss på bästa sätt. Sen finns det jättemycket rent fotbollsmässiga saker som vi har fokus på inför den här matchen, som vi skruvar på hela tiden, men i grunden, tro på det vi gör och en rejäl dos av ödmjukhet.

