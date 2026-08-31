Slår ner uppgifterna – stannar i Hammarby

Paulos Abraham har ryktats bort de senaste dagarna.

Med timmar kvar av fönstret slår nu Mikael Hjelmberg ner möjligheterna för en flytt.

– Han kommer inte att säljas, säger Hammarbys sportchef till Fotbollskanalen.

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Flera utländska klubbar har jagat Paulos Abraham under sommarn. De senaste uppgifterna gjorde gällande att anfallaren var klar för en flytt till franska Lorient.

Men någon transfer till Frankrike blir det inte. Det förkunnar Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg till Fotbollskanalen.

– Läget är helt oförändrat. Han kommer inte att säljas. Han kommer att stanna kvar i Hammarby och det är alla parter medvetna om, säger Hjelmberg.

Paulos Abraham har svarat för tolv mål och tre assist den här säsongen. Anfallarens kontrakt med Hammarby sträcker sig till 2028.