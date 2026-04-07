Sörjer Lundgrens skada: ”En ynnest att få spela med”

Gustav Lundgrens hälsena är av och säsongen är sannolikt över.

Dagen efter mötte 30-åringen sina lagkamrater på Gais träningsanläggning.

– Att ändå ta sig tiden att hälsa på grabbarna, det säger mycket om honom, säger August Wängberg till FotbollDirekt.

Gais lagkapten August Wängberg är märkbart tagen när FotbollDirekt når honom. Dagen innan tvingades Gustav Lundgren kliva av uppvärmingen inför premiärmatchen mot Djurgården.

Det stod snabbt klart att hälsenan gått av och Gais-stjärnan missar därmed majoriteten av säsongen, inkluderat sommarens VM-slutspel för Sverige.

– Det är väldigt tråkigt. Det sänker ju ner vardagen lite, menar Gais-kaptenen.

För Gais innebär skadan en omställning. Det är extra sant för Wängberg, som har Lundgren som sin spelkamrat på högerkanten.

– Det är en ynnest att spela med ”Gurra”. Det är ju bara att lägga upp bollen till honom så vet man att det kommer ske något konstruktivt, säger Wängberg och fortsätter.

– Sedan har vi fått in skickliga spelare på den position redan med Oscar (Pettersson), Max (Andersson) och Blessing (Asumang). Så det finns ju lite alternativ. Men det är ju ett stort tapp. Om man ser till vilken inverkan han kan ha på landslaget så förstår man hur viktig han är för oss.

”Kunde knappt sova efter matchen”

Att Gustav Lundgren har haft en inverkan på landslaget råder det ingen tvekan om. Gais-yttern bidrog i högsta grad till att Sverige kan se fram emot ett VM-slutspel i sommar.

Sju minuter efter att Graham Potter bytte in Lundgren i den avgörande matchen mot Polen kom han loss på högerkanten. Efter ett par misslyckade avslut från lagkamraterna kunde Viktor Gyökeres trycka in bollen och skicka Sverige till VM.

– Det är inte ofta man går igång på en landslagsmatch på det sättet. Det var så jävla häftig, säger Wängberg om att se sin vän och lagkamrat i den blågula dressen.

– Jag kunde knappt sova efter matchen för jag var så pirrig i hela kroppen. Det har aldrig hänt tidigare. Men det blir lite mer verkligt ner en person som man står så pass nära är med. Det var fantastiskt.

Wängberg och resten av Sverige kommer däremot inte få se Gustav Lundgrens konststycken i Nordamerika. Istället väntar en lång rehabilitering för 30-åringen, som likt resten av Gais spelade i divison 1 senaste gången som det vankades VM.

August Wängberg menar att Lundgren är i relativt gott mod trots skadan. Dagen efter matchen mot Djurgården, som Gais förlorade med 1-0, var stjärnan med på samlingen med resten av laget.

– Det är inte alla som hade orkat det. Det är ju en av de tyngre skadorna du kan råka ut för i det stadiet av karriären. Och att ändå ta sig tiden att komma och hälsa grabbarna, det säger mycket om honom, menar Wängberg.

Gais nästa match i allsvenskan är borta mot Malmö FF på söndag.