Sportchefen slår ner Bringzén-uppgifterna: ”Stämmer inte”

Mjällby uppges visa intresse för FC Stockholm-målvakten Sixten Bringzén.

Uppgifter som Maif-sportchefen Hasse Larsson dementerar.

– Vi har redan gjort klart med en annan målvakt, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF är allsvenska mästare och en av deras viktigaste spelare denna guldsäsong Noel Törnqvist kommer att lämna för Como.

Succémålvaktens exit innebär att Maif jagar en ersättare och det ser ut att bli Östers Robin Wallinder.

Nu rapporterar sajten Fotbolltransfers.com att Mjällby visar intresse för FC Stockholms målvakt Sixten Bringzén.

– Sigge har ju gjort det bra i år. Det är intresse från flera klubbar i Allsvenskan skulle jag säga, säger FC Stockholms sportchef Stefan Elfver till Fotbolltransfers.com.

”Finns ingen sanning alls i det”

Uppgifterna dementeras av Mjällbys sportchef Hasse Larsson.

– Det stämmer inte. Det gör det inte. Det finns ingen sanning alls i det, säger han till FotbollDirekt.

Larsson tillägger:

– Vi har redan gjort klart med en annan målvakt.

Fotbolltransfers.com uppger även att det är flera allsvenska klubbar som visar intresse för Bringzén.

Målvakten står noterad 24 matcher i Ettan Norra den här säsongen och har hållit elva nollor. FC Stockholm ligger på en fjärdeplats i tabellen.