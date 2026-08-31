Ståhl ödmjuk – trots kross: ”Inte den som hajpar mig själv”

STOCKHOLM. Djurgården körde över Mjällby AIF med 4–0 hemma på 3Arena.

Men trots storseger och en stark insats på högerkanten valde lagkaptenen Adam Ståhl att hålla fötterna på jorden.

– Jag är inte den som hajpar upp mig själv, men det kändes bra, säger Ståhl till FotbollDirekt.

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Fyra mål framåt och en hållen nolla. Det hade inte kunnat sluta bättre för Djurgården under måndagskvällen mot Mjällby.

Lagkaptenen Adam Ståhl var nöjd med insatsen framför 17 575 supportrar hemma på 3Arena.

– En jävligt fin match, en solid match defensivt. Det är jävligt kul att vi får hålla nollan. Sedan får vi in ett tidigt mål, jag vet inte när det är, men då går vi alltid som tåget. Vi sa att om vi inte får in första målet, för Mjällby är jävligt bra i defensiven, så ska vi bara vara lugna och inte stressa upp oss och tvinga in bollar och åka omställningar och så vidare som vi har gjort tidigare. Jag tycket att vi har hittat den balansen de senaste två matcherna, säger Ståhl efter segern.

Ståhl byttes ut i den 76:e minuten och när FotbollDirekt frågar honom om sin egen prestation är han ödmjuk i svaret.

– Jag är inte den som hajpar upp mig själv men det kändes bra, det viktigaste är att vi vinner. Det kändes bra, jag tycker att jag stod för en okej insats, förklarar han för FD.

Redan på torsdag väntar hängmatch mot Mjällby i Blekinge. Djurgården har inga goda minnen från att spela mot samma motstånd två gånger om. Senast det begav sig föll de mot VSK efter att ha pulveriserat dem i det första mötet.

– Det är två helt olika matcher precis som det var mot VSK också. Att åka ner till Listerlandet, det är ännu mer en prövning än vad det är att åka till Västerås. Det gäller att analysera den här matchen och sedan att alla förstår att ha fötterna på jorden, vara ödmjuka. Det är det hårda jobbet vi lägger ner som gör att vi kan få de här vinsterna och det kan vi inte tumma på.

Kan hota Sirius och Bajen

Ser man till tabellen ligger Djurgården på 32 poäng efter 18 spelade matcher. ”Blåränderna” har, med en match mindre spelad, en poäng upp till andraplacerade Hammarby. Nu finns chansen att hota både Bajen och Sirius i toppen av allsvenskan och möjligtvis blanda sig in i en guldstrid.

– Det är alltid ambitionen men kollar man de senaste matcherna med våra prestationer som har varit så jävla upp och ner så blir det nästan det klyschiga med att vi får ta match för match, avslutar Adam Ståhl.

Djurgårdens ”returmatch” mot Mjällby spelas på torsdag med avsparkstid klockan 19.00.