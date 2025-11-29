Superdatorn: ”Pekings” minimala chans att vända kvalet

De förlorade med 3-0 borta mot Örgryte IS.

Således behöver IFK Norrköping rycka upp sig rejält inför lördagens returmatch.

Superdatorn BETSiE har förutspått hur matchen kommer att sluta – och hur stor chans “Peking” har att säkra det allsvenska kontraktet.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026 har fått sina 15 lag. Nu ska den 16:e deltagaren bli klar. I det rafflande kvalet ställs superettan-trean Örgryte IS mot allsvenska IFK Norrköping, som halkade ned på kvalplatsen efter att Degerfors räddade kontraktet i sista omgången.

Efter en spännande första tillställning i Göteborg går ÖIS in som stora favoriter inför returen i Östergötland.

Detta då man vann den första matchen med hela 3-0 – trots att Jonathan Azulay drog på sig ett rött kort tidigt i den andra halvleken.

Returen spelas som sagt på IFK Norrköpings hemmaplan, Platinum Cars Arena, och har avspark klockan 15.00 på lördag.

För att tippa hur den andra matchen av ödeskvalet kan utspela sig har FotbollDirekt tagit hjälp av superdatorn BETSiE.

Den använder omfattande matchdata, ekonomiska förutsättningar och spelarvärden för att simulera matcher 20 000 gånger. Efter BETSiE:s simuleringar står det klart att de vitblå hemmalaget ser ut att vinna matchen.

Returmötet i siffror

Enligt superdatorn kommer IFK Norrköping att vinna lördagens match vid 53 fall av 100 (53 procent) medan Örgryte vinner 25 av gångerna. Således ser matchen ut att sluta med ett oavgjort resultat vid 21 procent.

Mycket talar således för att IFK Norrköping vinner den enskilda matchen på lördag. Men hur stor chans har de att säkra det allsvenska kontraktet utifrån förutsättningarna?

Så stor chans har IFK Norrköping att vända underläget mot Örgryte

Enligt BETSiE ges IFK Norrköping en chans på 13,4 procent att lyckas vända 3-0-underläget till ett allsvenskt kontrakt mot ÖIS. Detta innebär alltså att sällskapet från Göteborg kommer att spela i allsvenskan vid 86 av 100 tillfällen efter den andra kvalmatchen.