Svaret från Bajen: ”Kulturen är säregen i söderort”

STOCKHOLM. Såväl Mikael Hjelmberg som Adrian von Heijne pratar om ”Hammarbyismen” i rekryteringen av Kalle Karlsson.

Men vad betyder det egentligen?

– Det är den kultur som är säregen i söderort. Det var någon som sa att Hammarby är som en kyrka där det finns plats för alla. Nu är det Kalles tur att predika i den här kyrkan, säger tekniska chefen von Heijne till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

”Han omfamnar ”Hammarbyismen” och sättet som han vill spela fotboll på är centralt för oss”.

Orden var Mikael Hjelmbergs på presskonferensen i samband med att Kalle Karlsson presenterats som ny tränare för Hammarby.

Men vad är ”Hammarbyism”?