Svaret från Bajen: ”Kulturen är säregen i söderort”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
STOCKHOLM. Såväl Mikael Hjelmberg som Adrian von Heijne pratar om ”Hammarbyismen” i rekryteringen av Kalle Karlsson.
Men vad betyder det egentligen?
– Det är den kultur som är säregen i söderort. Det var någon som sa att Hammarby är som en kyrka där det finns plats för alla. Nu är det Kalles tur att predika i den här kyrkan, säger tekniska chefen von Heijne till FotbollDirekt.
”Han omfamnar ”Hammarbyismen” och sättet som han vill spela fotboll på är centralt för oss”.
Orden var Mikael Hjelmbergs på presskonferensen i samband med att Kalle Karlsson presenterats som ny tränare för Hammarby.
Men vad är ”Hammarbyism”?
Den här artikeln handlar om: