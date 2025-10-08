Thomassen efter debaclet mot Värnamo: “Vi är för slarviga”

KARLBERG. Förlusten mot IFK Värnamo var en tuff sådan för AIK som nu har tappat Europaplatsen med fyra omgångar kvar att spela.

Trots det menar huvudtränare Mikkjal Thomassen att det inte vore ett misslyckande om hans lag inte knep en tredjeplats i allsvenskan.

– Jag kommer inte att gå med på en logik där man börjar se det som en självklarhet att AIK ska få en europeisk plats, säger han efter onsdagens träning.

Det var under söndagen som AIK välkomnade den allsvenska tabelljumbon IFK Värnamo till Strawberry arena – och förlorade med 3-2. Detta efter att man släppt in tre mål i den första halvleken och gjort två i den andra. Med ett par dagars reflektion efter den bittra förlusten tränade AIK på Karlberg under onsdagen. Detta med en märkbart reducerad trupp.

– Det har varit positivt. Vi har utvärderat matchen, återhämtat oss och tränat idag. Men det märks också att vi har väldigt många landslagsspelare och att det är en reducerad trupp denna vecka. Vi är väldigt glada över att vara bra representerade ute i de olika landslagen. Det är en stor nyhet för oss att Dino blev uttagen igen (till det bosniska landslaget, reds anm) och jag tror även att Celina är väldigt vi nära. Vi har många som är med U-landslag och det är väldigt positivt att vi har åtta spelare borta plus en del U-landslagsspelare, säger Thomassen.

Orden var lagkapten Anton Salétros efter söndagens förlust. Med ett par dagars reflektion menar Thomassen att han förstår vad den svenska landslagsmittfältaren menar, även om det fanns positiva delar i deras insats.

– Jag tror han pratar om de 20 minuterna i den första halvleken där vi rätt och slätt tappar vårt lugn och kraften som lag. Vårt lag blir väldigt öppet och långt, vilket inte är ett kännetecken för oss. Under den perioden var det inte bra i förhållande till avstånd, intensitet och synergi – det var väldigt dåligt. Sedan är spelare väldigt påverkade av känslor efter en match, man måste också ha några rationella glasögon på sig och förstå att det är sagt i en stor besvikelse. Det finns också bra saker i den matchen, som är väldigt grundligt analyserad. Vi gör en bra andra halvlek, även om det inte ändrar den dåliga perioden vi hade i den första halvleken. Vi startar matchen relativt bra men vi har en väldigt, väldigt svag period under 25 minuter i den första halvleken som avgör matchen. Det är inte bra nog.

Hur kommer det sig att man ”tappar det” och släpper in tre mål på tolv minuter?

– Det är väldigt konkreta saker som sker i spelet. Det är ett skott som är från 32 meter som Kribba normalt sett brukar ta. Det första han gör när vi kommer in i paus är att säga att “det är min boll”. Det är sådant som sker i fotboll, och det är helt okej. Vi accepterar att spelare gör fel och det är väldigt odramatiskt. Sedan har vi två mål efter det där vi är för långt från våra motståndare där vi tappar dueller och inte stänger ner de farliga ytorna som finns i de ögonblicken. Vi är för oprecisa och vi är för långsamma i vårt agerande för att stänga ner deras hot. Det är inte några komplicerade anfall som kommer in, det är saker som vi normalt sett har koll på. Det är helt konkret att vi är för slarviga.

”Värnamo gjorde sin bästa match för året”

– Utöver de målen där är det kanske två-tre situationer där de kommer till farliga lägen men det är relativt få situationer över hela matchen som hotar oss mycket. Det är några specifika situationer vi inte löser bra nog. Sedan tycker jag, när vi som lag står i en position där vi måste spela många unga spelare samtidigt, att det är viktigt att folk måste ha en nyanserad bild. Våra unga spelare är väldigt modiga, de är väldigt lojala och jobbar med allt som de har. Men gör man många ändringar samtidigt, och möter ett lag som sätter en hög nivå av anfallsspel i några sekvenser, kommer man att bli utmanad. För mig är det saker som kan hända i fotboll, att man blir utmanad i sin struktur och kvalitet när man tvingas att göra många ändringar. Vi är i en situation där vi måste forcera lite för att få poäng. Värnamo gjorde, precis som deras tränare sade, sin bästa match för året. Summan av det blev att vi dessvärre såg för svaga ut under den halvtimmen och det är inte bra nog.

Som nämnt ställde AIK upp med ett förhållandevis ungt lag där Fredrik Nissen (20) Yannick Geiger (18) Zadok Yohanna (18) och Kevin Filling (16) alla fick chansen från matchminut ett. Då detta inte är ett särskilt frekvent förekommande i Thomassens lag valde FotbollDirekt att fråga om det fanns någon brist i AIK:s sammanhållning och samspel på planen.

– Nej, det tycker jag inte. Jag upplevde en enorm sammanhållning bland spelarna både inför matchen och i halvtid, där vi sattes i en svår situation. Tvärtom märkte jag en väldigt stor sammanhållning. Men det råder inga tvivel om att vi taktiskt, när avstånden blir stora och vi inte får samla oss, får kolla varför vår game management som spelare och ledare i den perioden inte träffar bättre. Vi måste se över varför vi inte kan begränsa den skadan som görs. Det måste vi utvärdera och lära av. Men i förhållande till din primära fråga upplever jag en enorm sammanhållning, lojalitet och hårt arbete. På vissa sätt gör vi en väldigt bra prestation fysiskt där spelarna lägger ner en väldigt hög distans under matchen. Spelarna ger allt och det blir helt fel att prova att måla en bild av något annat enligt mig. Det har inte med verkligheten att göra.

”Extraordinär bedrift om vi klarar det”

Med förlusten mot tabelljumbon IFK Värnamo har AIK tappat tredjeplatsen i serien till Gais som i sin tur besegrade Norrköping med uddamålet. Om det vore ett misslyckande att missa Europa vill inte Thomassen svara på, just nu.

– Jag tycker att man måste se på säsongen som en helhet och vi måste utvärdera det efter säsongen. Jag tycker det är allt för tidigt att börja spekulera. Vi är inte i en situation där vi som klubb rutinmässigt kan tro att vi ska tävla om Europa. Jag tycker att spelarna har presterat enormt bra och det är det som har gjort att klubben är i en sits där de faktiskt har möjlighet att komma ut i Europa. Jag kommer inte att gå med på en logik där man börjar se det som en självklarhet att AIK ska få en europeisk plats. Tvärtom ska man se det som en extraordinär bedrift om vi klarar det. Med programmet som är tillbaka finns det väldigt många lag som har möjlighet att nå en plats i Europa, och fjärdeplatsen ger historiskt 50 procent av tiden en plats där. Det ser till de möjligheterna som finns och vi behöver konkret titta på vad det är vi ska göra bättre för att prestera vårt bästa den sista perioden.